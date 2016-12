Scandal pe tema câinilor fără stăpân din Constanţa. "Sunteţi penibili! Vă dăm în judecată!"

5

vrem civilizatie !

primaria, cjc, sunteti alesi sa faceti orasul sa fct, sa fie curat, fara maidanezi , fara mizerii de caini in parcuri,alei,strazi, samd... aplicati legea amendati drastic toti nesimtitii care isi plimba cainii si fac mizerie in oras, bagati taxe de curatenie pt TOTI stapanii de caini ! un caine face mizerie in tot orasul, de la usa blocului in care sta, peste tot pe unde il plimba stapanul nesimtit ! Taxati nesimtirea !