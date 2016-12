Scandal pe câinii maidanezi din Constanţa. Deputatul REMUS CERNEA s-a încăierat cu MIRCEA SOLCANU!

1

pai mai avem astfel de

proiecte revolutionare in legislatia referitoare la animalele fara stapin. In special caini... Din cauza lor s-au inmultit maidaenzii si au devenit o problema. Gogorita mediatizata de ong-urile promaidaenze, nu este adevarata. (Cainii au ajuns in strada din cauza demolarilor lui Ceasca.) In perioada Ceasca se euthanasia in draci. Drumurile erau goale. Problema a aparut de la legea Marinescu/Bideu, de acum mai bine de 10 ani, care interzicea eutanasierea si aducea intoarcerea "sterilizatilor" pe domeniul public. Este bine ca la proiectul noii legi, sa participle si reprezentanti ai victimelor agresiunilor maidaneze si ai ministerului sanatatii, care cheltuie enorm cu victimele muscate. (Ce merda se mionca? In 10 ani animalele vor dispare in mod natural, nesangeros... Se pare ca oamenii vor dispare in urmatorii 10 ani. In cel mai sangeros si dureros mod posibil: mincati de vii; sfasiati de boturile hulpave.) Aceasta initiativa dovedeste ca proiectul noii constitutii este total gresit. Daca fiecare parlamentar are initiative de acest gen si se prezint ala orice institutie de stat in control... Parlamentarii nu sunt Dumnezeu si nici deasupra legilor. Trebuie sa dea si ei socoteala pentru faptele lor. Principiul separatiei puterilor in stat trebuie respectat si garantat. Cei muscati trebuie sa cheme in judecata atit primariile, cat si ong-urile promaidanezi si politicienii care tradeaza oamenii pentru animale... Eh... acum vedeti pe cine alegeti, stimati constanteni? La mai mare!