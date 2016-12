Scandal la vârful PDL: Maria Stavrositu îi încaieră pe liderii partidului

Prim-vicepreședintele PDL Cezar Preda l-a acuzat pe Sever Voinescu de „trădarea” partidului și a susținut că singurul lucru pe care îl poate cere acesta este să fie dat afară, Voinescu replicând: „Cine e acest Cezar Preda? Ca să-l pot băga în seamă trebuie întâi să mă asigur că există. Există?”.„Singurul lucru pe care-l poate cere Sever Voinescu este să fie dat afară repede din partid! Pentru ce ne trebuie șase luni pentru a-i da afară din partid pe toți trădătorii care au făcut campanie împotriva partidului și în favoarea adversarilor politici? Acesta este răspunsul corect la întrebările trădătorilor sau neimplicaților în această bătălie grea din 9 decembrie”, a declarat Cezar Preda, pentru RTV, după ce Sever Voinescu a cerut urgentarea organizării congresului PDL.Cezar Preda îl acuză pe Voi-nescu de faptul că în campania electorală a susținut candidatura fostului deputat PDL Maria Sta-vrositu chiar și după ce aceasta a decis să candideze din partea PP-DD.Replica lui Sever Voinescu a venit pe Facebook: „Să vezi. Mă trezesc de dimineață și la clipa dulce a cafelei, dau buzna la telefon o grămadă de tineri și tinere din presă să mă anunțe că un anume Cezar Preda strigă la mine, dă cu pi-cioarele, se înfoaie, sare să muște și că ce zic eu. Zic: «Cine-i Cezar Preda?» Și mă gândesc că o fi o nouă farsă din acelea cu care se mai îndeletnicește presa uneori, când nu sunt subiecte și vor să mai anime știrile. «Cezar Preda de la Buzău», vine precizarea. Tot nu știu. Stau și mă gândesc cine-o fi . De când am intrat în politică, am cunoscut mulți oameni. Câțiva po-liticieni - nu e printre ei. Câțiva oameni de administrație - nu e printre ei. Câțiva oratori - nu e printre ei. Câțiva făcători de legi - nici printre ei nu e. E drept, am cunoscut și multă pleavă guralivă, golănași, zurbagii, făcători zgomotoși ai nimicului, dar mulțimea asta e atât de pestriță în memoria mea încât greu pot identifica chipuri. Vă rog să mă ajutați să-mi amintesc cine e acest Cezar Preda - ca să-l pot băga în seamă trebuie întâi să mă asigur că există. Există?”.Sever Voinescu a fost deputat în legislatura 2008 - 2012 din partea PDL, însă a refuzat să mai candideze pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din luna decembrie a anului trecut. Totodată, după competiția electorală câștigată de USL, el a anunțat că își dă demisia din funcția de vicepre-ședinte al partidului, sugerând că întreaga conducere a PDL ar trebui să facă un pas înapoi pentru a face loc altora care ar putea reconstrui formațiunea politică.„Îmi asum o anume doză de subiectivism“Reamintim că, în timpul cam-paniei electorale, vicepreședintele PDL, Sever Voinescu, și-a exprimat tot pe pagina de Facebook, sus-ținerea sa pentru Maria Stavrositu, care candida pentru un post de senator.„Deși nu mai candidez în această iarnă, emoții am. Candidează, în multe locuri din țară, prieteni de-ai mei și vreau foarte mult să câștige. Sunt, toți, oameni de mare calitate, oameni de care au nevoie comunitățile unde candidează, dar și Parlamentul României. Dacă aveți pe buletinele de vot unul din următoarele nume, votați-l! Nu doar că nu o să vă pară rău, dar veți face țării acesteia un mare bine. Nu sunt vorbe mari, credeți-mă. Nu vreau să fiu patetic, asum o anume doză de subiectivism (îmi sunt prieteni și mă leagă ceva ce depășește politica de fiecare în parte), dar știu că un Parlament cu oamenii aceștia este mult mai bun pentru fiecare dintre noi decât un Parlament fără ei”, a scris, la timpul respectiv, Sever Voinescu pe pagina per-sonală de Facebook. În continuare, el a făcut publică lista cu cele șase persoane pentru care își dădea „girul politic”, printre aceștia aflându-se și Maria Stavrositu de la Constanța de care îl leagă o bună prietenie și nu doar o simplă amiciție de partid.Maria Stavrositu a devenit de-putat în anul 2008 din partea PDL. În urma unor jocuri de culise, cu câteva zile înainte de începerea campaniei electorale, ei nu i s-a mai aprobat o nouă candidatură din partea partidului din care făcea parte. Dornică să-și ducă proiectele mai departe și convinsă că locuitorii din Constanța vor fi alături de ea, Maria Stavrositu a candidat pentru un nou mandat, de această dată, de senator pe Colegiul 4, din partea PP-DD.În urma voturilor valabil exprimate de constănțeni, Stavrositu nu a mai prins un loc de parlamentar.