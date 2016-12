SCANDAL la UDTTMR

1

clica de agronomi

Au un tupeu fantastic.Ieri la adunarea Generala pentru alegeri a filialei cta nu au fost lasati de jandarmi sa intre in sediul Udttmr decat unii,tatari sau nu,de pe o lista de 152 de persoane,jandarmii chemati de "organizatori" controlau si rupeau biletele de intrare.Acestia nu si-au inteles misunea,ei cel mult,stand dincolo de gardul Udttmr si sa intervina numai daca sunt incidenteMembrii fondatori din 1990 ,cati am mai ramas am stat la sa ca hotii din inant si-au facut mendrele,inca o data,aalegandu-se intre ei,cm se intampla de 22 ani.Toate acestea cu ajutorul autoritatilor,jandarmii fiind ultimii cronologic.De cateva saptamani UDTTMR este obiectl de cercetare al Curtii de conturi si al Garzii Financiare,nu exista la Udttmr cheltuieli corecte,numai furaciuni.Alesul presedinte al filialei CTA este un fost tractorist din sudul Dobrogei,acum mare transportator,proprietar al EVREN cu toate rudele la supt bani de la Uniune,educatore urata si lacoma,proprietara de gradinita privavata,consiliera laPrimarie sa la judet