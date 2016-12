Scandal la PSD Constanţa. "Am fost maziliţi fără să ştim dacă am greşit cu ceva"

Scandal la PSD Constanța. "Am fost maziliți fără să știm dacă am greșit cu ceva"

Este și cazul PSD Cernavodă, acolo unde lucrurile au scăpat de sub control, cu toate că formațiunea locală nu numără mai mult de 50 de membri.În cursul zilei de ieri, trei tineri din partid au acționat partidul în judecată pe motiv că au fost excluși din formațiunea politică cu doar câteva zile înainte de a fi validați pe funcțiile de consilieri locali pe care le câștigaseră în urma alegerilor locale din 5 iunie.PSD Cernavodă a pierdut funcția de primar prin Ștefan Pleșa la o diferență de numai 14 voturi față de actualul primar liberal, Liviu Negoiță. În schimb, a câștigat în Consiliul Local Orășenesc cinci mandate de consilieri locali. Potrivit listei depuse la Biroul Electoral, trei dintre funcții urmau să fie ocupate de Robert Nicolau, Alexandru Dumitrescu și Ionuț Bălan. Numai că, spre sur-prinderea lor, după alegeri au fost excluși din partid, fără să fie chemați să dea explicații, în caz că partidul ar fi avut motive să procedeze în asemenea mod. În plus, PSD Cernavodă i-a trimis la ședința de validare a Consiliului Local pe trei dintre supleanții aflați pe listă, mai exact, Nicușor Rusu, Bogdan Boarcă și Dorel Ungureanu.„Ceea ce ni se întâmplă, este inadmisibil. Nu am crezut niciodată că un statut al unui partid nu este respectat. Eu și colegii mei, Alexandru Dumitrescu și Ionuț Bălan, am muncit foarte mult în campania electorală. Ne-am aflat pe primele locuri eligibile tocmai pentru că eram percepuți de locuitori ca oameni curați care nu au fost implicați în scandaluri. Am luat lucrurile în serios și am muncit pentru partid, dar acum ne-am dat seama că doar s-au folosit de noi, de imaginea noastră. Drept dovadă stă și faptul că PSD a câștigat cinci mandate de consilieri, un număr foarte bun care n-a mai fost atins de PSD de ani de zile la Cernavodă. Am primit certificatele doveditoare de aleși locali și am fost convocați la ședința de constituire. Numai că, spre surprinderea noastră, cu două zile înainte de ședință, am primit o înștiințare că am fost excluși din partid. Practic, am fost maziliți, nu am fost chemați la nicio ședință să ni se spună dacă am greșit cu ceva, nu știm exact de ce am fost excluși din partid. Nu am dovezi, însă cred că toate sforile au fost trase de Marius Gherasim, cel care a fost șef de campanie din partea PSD la Cernavodă. Normal ar fi fost ca liderul PSD Cernavodă, Ștefan Pleșa, să fie schimbat pentru că a pierdut funcția de primar, nu noi, cei care am reușit să adu-cem un aport important PSD-ului la Cer-navodă. Noi chiar am dorit să schimbăm percepția cetățeanului despre PSD, după plecarea lui Mazăre și Nicușor Constantinescu, dar acum cred că lucrurile sunt la fel de grave în PSD”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Robert Nicolau.Și pentru că cei trei excluși sunt hotărâți să se facă dreptate și nu vor să conceapă că PSD-ul doar s-a folosit de imaginea lor, s-au adresat instanței de judecată. Dosarul lor a fost deja înregistrat la secția de contencios-administrativ a Tribunalului Constanța.În altă ordine de idei, pentru a afla dacă au existat motive reale de excludere din partid a celor trei, am încercat să-l contactăm pe liderul PSD Cernavodă, Ștefan Pleșa, însă acesta nu a putut fi contactat.