SCANDAL în USL. Un liberal cere DEMISIA premierului VICTOR PONTA

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Ludovic Orban a criticat afirmatiile premierului Victor Ponta si ale ministrului pentru Mari Proiecte de Infrastructura, Dan Sova, potrivit carora compania Gabriel Resources poate da in judecata statul roman.Orban a spus ca singura modalitate prin care statul roman isi poate spala imaginea este ca cei doi ministri sa isi dea demisia. "Dupa parera mea, din situatia asta nu se poate iesi decat prin demisia domnului Sova si a domnului Ponta. Nu poti sa zici luni, ca premier, la trei, patru ore inainte sa dea un comunicat compania, ca aceasta companie poate sa dea statul in judecata si statul sa plateasca daune de 2 milioane", a spus deputatul.Liberalul s-a aratat deranjat ca multi oameni au votat PNL si USL pentru ca au crezut ca vor bloca proiectele legate de Rosia Montana si gazele de sist. "Primul lucru care pe mine ma deranjeaza este ca una dintre principalele teme de campanie a fost Rosia Montana si gazele de sist. Sunt multi oameni are au votat cu noi pentru ca au crezut ca noi vom bloca aceste proiecte. Nu poti sa te schimbi brusc peste noapte, dupa ce ai ajuns la putere, sa devii un sustinator ale acestui proiect", a completat Orban.El a mai spus ca nici in randul socia-ldemcoratilor nu exista "un entuziasm deosebit in sprijinirea acestui proiect". "Alt lucru care ma deranjeaza este modul in care a fost pus in scena. Nu poti sa initiezi o schimbare majora in politica aliantei dintre PNL si PSD fara sa faci o consultare macar a parlamentarilor. Sa nu credeti ca in randul parlamentarilor PSD exista un entuziasm deosebit in sprijinirea proiectului. Ba chiar sunt nedumeriti multi dintre ei ca au fost pusi in aceasta situatie fara sa li se ceara parerea", a incheiat Orban.Sursa: www.realitatea.net