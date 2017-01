Scandal în USL. Ponta nu îl vrea pe Nini Săpunaru la Transporturi

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta nu este de acord cu propunerea ca Nini Săpunaru să preia postul de ministru al Transporturilor și i-a cerut președintelui PNL, Crin Antonescu, o altă nominalizare pentru acest portofoliu, au declarat agenției MEDIAFAX surse politice. „Premierul a transmis președintelui PNL că nu este de acord ca Nini Săpunaru să preia funcția de ministru al Transporturilor și a cerut o altă nominalizare”, au declarat sursele citate.Nini Săpunaru este propunerea lui Crin Antonescu, președintele PNL, pentru funcția de ministru al Transporturilor. „Voi aștepta decizia partidului de duminică”, a spus Nini Săpunaru.Deputatul PNL Nini Săpunaru a declarat, la Realitatea TV, că a fost sunat și întrebat dacă acceptă propunerea președintelui PNL, Crin Antonescu. „Am fost întrebat dacă aș accepta propunerea, din partea dânsului, pentru funcția de ministru al Transporturilor. Am acceptat. Sunt onorat de propunere. Voi aștepta decizia partidului de duminică. Atâta vreme cât am fost anunțat, nu avea niciun rost să ținem secret. Dânsul a declarat că are o propunere pe care o va face duminică. Atâta vreme cât deja s-a aruncat numele pe piață, l-am sunat și m-a autorizat să anunț acest lucru”, a spus Nini Săpunaru, la Realitatea TV.Nini Săpunaru a mai declarat că știe că Ministerul Transporturilor nu este unul ușor. „Sunt extrem de multe obiective, nu este un minister ușor, nu este un moment extrem de favorabil. Sunt convins că nu voi avea nici măcar o săptămână de așteptare. Cred că, împreună cu ceilalți colaboratori din minister, știu ce am de făcut în continuare la minister”, a spus Săpunaru.