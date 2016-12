Scandal în PDL la nivel naţional. Gigi Chiru nu îşi dă demisia

2

nu tin cu nimeni,nici cu pdl ,nici cu Chiru ,nici cu niciun alt ''contracandidat'', de fapt astia sunt de fatzada,mi-e scarba de mazare si ceea ce face

desigur in spatele lui mazarica sunt un clan intreg de mafioti si diverse persoane politice ,insa il acuz pe mazarica in calitate de simbol al caracatitei politico-financiaro-interlope care sufoca acest oras si il sugruma prin interesele lor financiare semi infractionale dar in acelasi timp si dezinteresele pt soarta acestui oras! desigur in spatele lui mazarica sunt un clan intreg de mafioti si diverse persoane politice ,insa il acuz pe mazarica in calitate de simbol al caracatitei politico-financiaro-interlope care sufoca acest oras si il sugruma prin interesele lor financiare semi infractionale dar in acelasi timp si dezinteresele pt soarta acestui oras! Pe langa daramaturi, gropi de gunoi,cladiri prabusite, structura de rezistenta a orasului facuta praf ,mai avem gramezi de maidanezi in Cta ''multumita'' domnului pirmar Mazare mun. CTA E CAMPION LA CAINI PE CAP DE LOCUITOR IN ROMANIce atatea discutii ,atata palavrageala si induiosari pt niste animale care au muscat zeci de mii de romani ;de 20 ani politicienii isi bat joc de cetatenii ROMANIEI isi bat joc sistematic prin diverse metode ,una e lasarea a sute de haite si mii de maidanezi(animale periculoase) pe strazile tuturor oraselor si comunelor in toate tarile civilizate (si nu doar ,chiar si in tari africane sau asiatice)cainii care nu au stapan si nu sunt legati sau intr-un adapost sunt euanasiati ;doar in INDIA ,PAKISTAN SAU BANGLADESH MAI VEZI CAINI PE STRAZI!dar probabil asta e idealul unor romani primitivi care isi doresc caini pe strazi si langa blocurile si institutiile si curtile instituiiilor statului si curtile a diverse firme si peste ttot vezi javre maidaneze!....alooo,mazare!??!?