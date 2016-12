Scandal în PDL Constanţa. Primarii sar la gâtul preşedintelui Gigi Chiru

1

rascoala primarilor

Se pare ca schimbarea clasei politice se face in Romania de sus in jos, electoratul lasandu-se in continuare amagit de oportunisti si demagogi. A fost nevoie de Conventie pentru ca PDL sa constate ca sufera de aceleasi boli ca si celelalte partide. In PDL Constanta nu mai este vorba de boala ci de agonie , securea razboiului pregatita de Chiru impotriva lui Mazare fiind scoasa din buturuga de catre cei recent alesi in conducerea organizatiei pentru a-l decapita pe brunetul presedinte. Chiru a reusit sa demonstreze cu ocazia Conventiei ca este un impostor, o mediocritate ,un demagog. Incult si lipsit total de calitatile necesare unui lider de partid, face si el ce stie mai bine : sa minta, sa fure , sa dezbine. A cheltuit sume imense nu pentru a-l darama pe Mazare ci pentru a-si consolida pozitia de presedinte inlaturandu-si rivalii si pentru a ajunge unde n-a visat neam de neamul lui , in Parlament. Sediul PDL este pustiu. Pana si Cojocaru , geambasul de babe fugite din PNL l-a parasit si a plecat la Cuculetu. Au ramas cadrele de baza. Maciuca si Mardarescu . Si Constantin marele tragator de sfori, specialist in organizarea meselor festive , vesnic candidat la ceva s-a dat la fund. Chiru a transformat organizatia in șatră si el se pretinde a fi bulibașă . Din pacate pentru el , nici pentru aceasta functie nu are calitatile necesare. Ne surprinde tacerea dlui Mandila ajuns secretarul particular al presedintelui Chiru. Sa speram ca primarii revolutionari vor reusi sa curete grajdul organizatiei.