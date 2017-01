Scandal în PD-L Techirghiol. Punct şi de la capăt

Scandal în PD-L Techirghiol. Punct și de la capăt

În pofida faptului că, după schimbarea conducerii Organizației PD-L Techirghiol, în urmă cu două luni, era de așteptat ca tensiunile care mocnesc aici să se stingă, ei, bine, acest lucru este departe de a se concretiza și asta pentru că actualul președinte, Florea Constandin, și fostul lider al aceleiași organizații, Indiran Logofătu, nu sunt deloc în relații amicale. Din contră! Astfel, actualul președinte a declarat ieri, pentru „Cuget liber”, faptul că ia în calcul retragerea sprijinului politic pentru Logofătu, precum și pentru doi consilieri locali, și anume Mariana Oprică și Niculae Berbeacă. Indiran Logofătu răspunde, în schimb, că nu comentează. A început sezonul excluderilor Doi democrat-liberali au fost excluși, la finalul săptămânii trecute, din Organizația PD-L Techirghiol. Potrivit declarațiilor președintelui Florea Constandin, este vorba de Aurora Dumitru și Marcela Ganera, motivul excluderilor fiind acela că „au făcut campanie pentru PSD, atât la alegerile generale, cât și la europarlamentare”. De menționat este, în acest context, că Dumitru și Ganera erau următorii doi supleanți pe lista aleșilor locali din Consiliul Local Techirghiol, unul dintre ei urmând să îi ia locul, în CL, lui Indiran Logofătu, ca urmare a demisiei sale din funcție, pe data de 26 iunie. Reamintim că Logofătu, actual manager al Sanatoriului Balnear Techirghiol, a renunțat la mandatul de consilier local pentru că, spunea ea, între postul de conducere al sanatoriului și fotoliul de ales local intervenea o relație de incompatibilitate, conform prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Pe cale de consecință, locul lăsat liber de aceasta urma să fie ocupat de următorul supleant care, însă, nu va fi niciunul dintre cei doi, dată fiind excluderea lor din partid. Al treilea supleant și cel care îi va lua locul lui Logofătu, în CL Techirghiol este, conform afirmațiilor lui Constandin, un anume Gheorghe Aldea. De precizat este faptul că excluderea Aurorei Dumitru și a Marcelei Ganera a avut loc, așa cum a declarat liderul județean al partidului, Mircea Banias, „în cadrul unui Consiliu de Coordonare Locală, la care au participat peste 200 de persoane și în care toată lumea a fost de acord cu excluderea”. Mai mult decât atât, se pare că în excluderea celor doi pedeliști a avut un cuvânt de spus și Gigi Chiru, responsabil din partea Biroului Permanent Județean, printre altele, și de Organizația PD-L Techirghiol. „Nu comentez” Problemele iau amploare, însă, în momentul în care, contactat ieri, de „Cuget liber”, pe tema excluderilor de la finalul săptămânii trecute, Florea Constandin anunță că ia în calcul „retragerea sprijinului politic, după alegerile prezidențiale, a lui Indiran Logofătu, dar și a consilierilor locali Mariana Oprică și Niculae Berbeacă”. Motivația vine imediat: „Pentru că sunt adversari politici (n.r. - ai PD-L)”, a punctat președintele PD-L Techirghiol. În opinia sa, cei trei „nu-și fac datoria în Consiliul Local, nu se vede deloc că sunt în opoziție”. Mai mult decât atât, actualul președinte al democrat-liberalilor din Techirghiol explică indignat că „cei trei n-au mai dat pe la organizație de un an, au trecut în tabăra PNL-ului”. Nu în ultimul rând, Constandin lansează și un soi de avertisment: „N-o să mai stea prea mult pe aici (n.r. - prin Organizația PD-L Techirghiol)”. Întrebat dacă a anunțat conducerea județeană a partidului cu privire la intențiile sale, Constandin a declarat relaxat: „Sigur, Banias știe demult”. În replică, fostul președinte al PD-L Techirghiol, Indiran Logofătu, a declarat, neplăcut surprinsă de afirmațiile lui Constandin, că „este vorba de o problemă internă, care trebuie rezolvată, pe cât posibil, în interiorul partidului” și că, cel mai probabil, „declarații de presă, oficiale, vor fi făcute la sfârșitul acestei săptămâni, după întrunirea Biroului Permanent Județean”. Insistând asupra discutării, în BPJ, a acestor tensiuni, Logofătu a subliniat și că preferă să nu comenteze. Cât despre acuzațiile care i se aduc de către Constandin cu privire la activitatea sa în CL, fostul consilier local (căci demisia lui Logofătu din CL face și obiectul unui proiect de hotărâre aprobat în data de 26 iunie) a lăsat de înțeles că e curios modul în care, deși „vine la o ședință din trei, pentru a nu fi exclus, Constandin spune cum se face opoziția”. „Să ne spună el cum face opoziție, pentru că e un consilier local care, într-un an, nu a participat la nicio ședință extraordinară și care nu a inițiat nici măcar un proiect de hotărâre, deși se află la al nu știu câtelea mandat”, a fost, mai exact, declarația democrat-liberalei. Ca o concluzie, Logofătu a ținut să atragă atenția că, „din păcate, la PD-L Techirghiol este acum un întreg circ”. „Spirite încinse, din cauza căldurii” Cât privește poziția conducerii județene a partidului, Mircea Banias a declarat că, deși Florea Constandin nu i-a comunicat intenția sa de a le retrage spiritul politic celor trei, „în niciun caz nu se pune problema excluderii din partid a lui Indiran Logăfătu” și a celor doi consilieri locali. În plus, președintele PD-L Constanța a declarat că, oricum, problemele vor constitui unul dintre subiectele de pe ordinea de zi a proximei ședințe de BPJ. Mai mult decât atât, senatorul Mircea Banias a preferat să comenteze într-o notă spirituală situația de ansamblu din Techirghiol: „La PD-L Techirghiol, s-au încins spiritele de căldură, pe timp de zi. Dar seara, când se răcorește afară, le trece”.