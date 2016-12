Scăderea economică a României din acest an va fi mai mare faţă de nivelul anticipat

Scăderea economică a României din acest an va fi mai mare față de nivelul anticipat

Scăderea economică din România va fi mai mare în acest an față de nivelul anticipat, din cauza deciziei Curții Constituționale, care a impus creșterea TVA, a inundațiilor și a contextului economic internațional, redresarea economică fiind anticipată pentru anul viitor, a declarat, ieri, premierul Emil Boc, informează Mediafax. „Este posibil să fie mai mare decât cea previzionată pentru cel puțin două cauze. În primul rând, faptul că am fost obligați, datorită deciziei Curții Constituționale, să umblăm la TVA. În al doilea rând, datorită inundațiilor. Și, în al treilea rând, și al contextului economic și mondial în care încă ne aflăm în momentul de față (...). Ce se conturează în momentul de față, atât din partea FMI și a CE, cât și din partea autorităților române, este că vom avea în 2011 o creștere economică. Cât? Vom vedea în urma analizelor pe care le facem împreună cu partenerii europeni și cu FMI”, a spus Boc. El a reiterat totodată că reprezentanții instituțiilor financiare nu au formulat solicitări de majorare a TVA sau a cotei unice de impozitare, în discuțiile din aceste zile cu autoritățile române. Ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, a declarat, vineri, că discuțiile cu FMI nu vizează majorări de taxe și impozite, nici în acest an, nici în 2011, dar că noile estimări indică o scădere economică de 1,7 - 1,9% în acest an.