Satul românesc se chinuie să intre în Europa

Imaginea comunelor din Dobrogea este departe de ceea ce am putea numi loca-lități europene. Fără sisteme de canalizare, fără alimentare cu apă, fără drumuri comunale conforme unor minime reguli de civilizație. Oameni care nu au habar despre ce se întâmplă dincolo de spațiul restrâns în care trăiesc și, ce este mai grav, edili dezinformați și care nu par să cunoască faptul că integrarea în Uniunea Europeană nu se rezumă la un act politic. Ordonanța 7 permite dezvoltarea unor programe de reabilitare a infrastructurii din spațiul rural și modernizarea acestuia. Deși primarii constănțeni au depus proiecte pe această ordonanță, procesul de înscriere a comunelor într-un circuit european nu este încă posibil. 18 podețe la Chirnogeni Proiectul care se derulează în prezent în comuna Chirnogeni, pe Ordonanța 7, presupune construirea a 18 poduri și podețe și implică costuri care se ridică la suma de 3 milioane de lei. Începute în luna mai, lucrările vor continua, conform declarațiilor primarului Gheorghe Manta, atâta timp cât vremea va permite. Proiectele de viitor pe care administrația publică locală le are în vedere sunt construirea unui sistem de canalizare și reabilitarea celui de alimentare cu apă, acestea urmând însă să fie suportate din fonduri de la bugetul local. De asemenea, în clipa de față, în comună se derulează lucrarea de execuție a covorului asfaltic pe DC 16, și anume pe tronsonul Chirnogeni - Plopeni, în lungime de 5 km. Tot cu sprijinul bugetului local primăria Chirnogeni lucrează și la realizarea unei clopotnițe noi a bisericii din Plopeni. În ceea ce privește ajutorul pentru încălzire, la Direcția de Muncă a fost depus un număr mare de dosare, mai exact, 580. Așadar, problemele localității continuă să fie cele ale unei comune de la începutul secolului și nu ale unei localități dintr-un stat membru al UE în 2007. Tuzla își face canalizare Primăria Tuzla derulează, având la bază Ordonanța 7, proiectul de realizare a sistemului de canalizare pe o lungime de 15 km și jumătate, ulterior căruia administrația publică locală are în vedere reabilitarea străzilor din comună. În ceea ce privește data la care se preco-nizează că vor fi finalizate lucrările la sistemul de canalizare, primarul Avram Ghebenei a aproximat un termen de două, maxim trei luni. Despre proiectele aflate încă în stadiul de elaborare, dar care nu se vor aplica pe Ordonanța 7, edilul a afirmat că se lucrează la studiul de fezabilitate al amenajării felezei, în parteneriat cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral. Întinzându-se pe o lungime de 40 de km, faleza urmează traseul Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Costinești. Primarul comunei a ținut să amintească și de faptul că 18 case au fost date în folosință în luna septembrie a acestui an celor care au fost victime ale inundațiilor. Locuințele au fost realizate cu sprijin guvernamental în valoare de 2 milioane, Consiliul Județean Constanța a participat tot cu fonduri de 2 milioane, în timp ce, de la bugetul local, au fost alocate 9 milioane de lei. Indiferențe la Saligny O situație cu totul deosebită există în comuna Saligny, acolo unde, potrivit afirmațiilor primarului, nu au fost depuse proiecte nici pe Ordonanța 7, nici pentru programul PHARE, Fondul de modernizare al administrației publice locale. Extrem de reticent și deloc comunicativ, refractar și oarecum nervos, primarul Gabriel Tătulescu a declarat: „Proiectele care trebuie depuse nu sunt pe Ordonanța 7, ci pe Ordonanța numărul 577". De precizat este faptul că localitatea Saligny necesită realizarea unui sistem de alimentare cu apă pe care edilul a declarat că îl are în vedere în viitor. Numai că, în stilul în care pare să acționeze actuala administrație, comu-na nu va cunoaște prea curând statutul de comună europeană. 