Sârbu şi Haşotti: USL vrea să elimine caracterul „politic” al ICR şi să-l „deschidă” cultural

Sârbu și Hașotti: USL vrea să elimine caracterul „politic” al ICR și să-l „deschidă” cultural

USL vrea să elimine „caracterul profund politic dominant” al ICR, neavând „nici cea mai mică intenție” de a politiza instituția, ci de a o deschide „spre instituțiile de cultură legitime”, conform unei declarații comune a liderilor grupurilor PSD și PNL din Senat, remisă, ieri, agenției MEDIAFAX.Senatorii Ilie Sârbu (PSD) și Puiu Hașotti (PNL) au spus că nu doresc „să intre în polemici”, ci doar să clarifice câteva aspecte ridicate de oameni de „bună-credință”, referitoare la ICR.„USL nu are intenția de a înlocui apropiații fostei puteri cu alți oameni politici ci, mai degrabă, de a deschide ICR spre instituțiile de cultură legitime din România”, specifică semnatarii declarației.De asemenea, cei doi senatori formulează „public” patru întrebări legate de ICR.„De ce ar fi mai democratic ca o instituție precum ICR să stea sub controlul unei singure persoane - Președintele României, și nu sub controlul unei instituții în care sunt reprezentate toate partidele, inclusiv la nivelul comisiilor de specialitate și al funcțiilor alese - Senatul României, și care nu este condusă, până la urmă, de un membru al partidelor aflate la guvernare?”, este prima întrebare, conform comunicatului.Sârbu și Hașotti se mai întreabă: „Ce este nedemocratic în a ne interesa de soarta a 10 milioane de euro, din bani publici, care sunt dați în fiecare an pentru această instituție și în legătură cu care nu s-a dat socoteală public niciodată în mod clar?”. De asemenea, senatorii se întrebă și dacă: „Este în regulă să acceptăm ca oameni de «cultură» precum Valeriu Turcan sau Daniel Funeriu să fie parte din structura de conducere a ICR, în timp ce oameni care fac parte din Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor sau Uniunea Artiștilor Plastici să fie ignorați de această instituție?”.