"Sărbătoarea Florii de Salcâm", o tradiţie dusă mai departe de administraţia comunei Peştera

"Sărbătoarea Florii de Salcâm", o tradiție dusă mai departe de administrația comunei Peștera

Administrația publică din localitatea Peștera, condusă de viceprimarul cu atribuții de primar Tudorel Grosu, s-a pregătit și în acest an pentru a sărbători cum se cuvine „Ziua comunei” și pentru a întâmpina miile de oameni care au venit din toate colțurile județului pentru a se distra pe Valea Izvorului din comuna Peștera.Petrecerea câmpenească, denumită generic „Sărbătoarea Florii de Salcâm“, adună, an de an, la un loc tot mai mulți constănțeni. Așa a fost și anul acesta, mai exact, sâmbătă, când toate drumurile au dus în comuna Peștera.Spectacol cu artiști consacrați, surprize, lasere, focuri de artificii și multă voie bună. De asemenea, administrația publică locală a pregătit pentru cei prezenți și diverse ateliere de prelucrare a fierului și pielii, dar și demonstrații de lupte daco-romane.La fel ca și în anii trecuți, pe scena amplasată special pe Valea Izvorului, au urcat nume sonore ale muzicii ușoare și populare românești, cum ar fi Loredana, Delia, Anișoara Puică, Ana Dabija, Ioana Căpraru, Mihaela Tabura, Lidia Bejenaru, Nicolae Ciubotaru, Nicu Mâță și Taraful lui Nicolae Botgros. Prezentatori au fost Romică Țociu și Cornel Palade.La rândul lor, copiii au fost atrași de jocurile special amenajate pentru ei. Dacă muzica a răsunat până la miezul nopții, mireasma salcâmului înflorit, aroma ierbii crude, multă voie bună completate cu berea rece și micii sau fripturile care au sfârâit pe grătare au fost ingredientele perfecte pentru o zi de neuitat. Pe de altă parte, după ce afară s-a întunecat, spectacolul a fost întregit de un excep-țional show laser. Și pentru ca acest tablou festiv să fie desăvârșit, „Sărbătoarea Florii de Salcâm”s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii, în aplauzele celor prezenți.„Sărbătoarea Florii de Salcâm este un eveniment inițiat de fostul primar Valentin Vrabie. Un eveniment care, an de an, a fost primit foarte bine de cetățeni. Am dorit să ducem mai departe tradiția, iar pentru invitarea artiștilor s-a ținut cont de preferințele locuitorilor. Pentru organizare, s-au alocat bani de la bugetul local, dar cea mai mare parte este realizată cu ajutorul sponsorilor”, a declarat viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Peștera, Tudorel Grosu.Reamintim că actualul șef al administrației locale din Peștera, Tudorel Grosu, a preluat conducerea după ce, în urmă cu câteva luni, fostul primar Valentin Vrabie și-a dat demisia pentru a candida la Primăria Municipiului Medgidia. Grosu nu va candida pentru funcția de primar al comunei Peștera la alegerile locale din 5 iunie.