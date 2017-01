Sărăcia înghite judeţul Constanţa

Sărăcia înghite județul Constanța

O parte dintre primarii localităților constănțene sunt nemulțumiți cu privire la numărul redus de persoane care s-au prezentat de la începutul anului, până în prezent pentru a-și achita taxele și impozitele aferente lui 2012. Totuși, spun edilii, este de înțeles în condițiile în care nivelul de trai al populației, în special al celei din mediul rural, este unul scăzut. Astfel, primarii se vor adapta la cadrul dat, cu puținii bani colectați continuând investițiile din anii precedenți și făcând cheltuieli cu cap, axate pe necesitățile imediate ale locuitorilor. „Nu știu cum o să ne descurcăm”Primarul comunei Gârliciu, Con-stantin Cimpoiașu, spune că în localitatea sa situația este destul de dramatică având în vedere numărul scăzut de persoane care s-au prezentat până acum să-și achite „dările” către administrația locală.„A venit un număr foarte mic de persoane să-și achite taxele, deși nu le-am modificat, le-am menținut la nivelul celor de anul trecut. Cred că au venit mai puțin de jumătate față de cei care veniseră la sfârșitul lunii februarie, 2011. Nu știu cum ne vom descurca în aceste condiții, avem și bugetul diminuat cu 20%. Sperăm ca pe la jumătatea anului să avem sprijinul Guvernului. Ar fi indicat ca acesta să aloce fonduri către administrațiile locale, în special pentru comune unde situația este destul de gravă, pentru că la oraș mai există fonduri”, a menționat Cimpoiașu. „Anul acesta s-au prezentat doar 20% din plătitorii de anul trecut“Întrebat dacă oamenii s-au îmbulzit anul acesta să-și achite taxele și impozitele, primarul localității Independența, Cristea Gâscan, a replicat: „Stăm foarte slab la acest capitol. Deși am păstrat taxele la nivelul celor de anul trecut, cei care au venit să plătească ating un procentaj de 20-25% față de 2011. Încă am păstrat reducerea aceea de 10% pentru persoanele care vin să plătească până în martie. Speranța cea mai mare o avem din partea agricultorilor, care trebuie să achite taxele pentru că nu pot face nimic fără adeverințe”. Stația de epurare, prioritatea primarului din OstrovȘeful administrației locale Ostrov, primarul Niculae Dragomir, spune că deși cifrele sunt mai mici decât cele din 2011 în ceea ce privește plătitorii de taxe, nu-și pierde speranța că în localitatea sa vor fi demarate proiecte de importanță.„Nu avem diferențe foarte mari, procentul este mai redus cu aproximativ 15%. În 2011, până la nivelul lunii aprilie achitaseră cam 60-65% din plătitorii de taxe. Anul acesta preconizăm atingerea unui procent de 50-55% la nivelul aceleiași luni. O să încercăm să ne descurcăm, deși avem bugetul diminuat, ca mai toate localitățile. Vom raporta investițiile la valoarea încasărilor și ne vom strădui ca proiectele pe care le avem în desfășurare să fie finalizate. Unul dintre cele mai importante este cel privind realizarea sistemului de canalizare și construcția unei stații de epurare, care va fi reluat peste o lună. Este o inițiativă cu o valoare de investiție de 2,5 milioane de euro, deci vă dați seama că partea care trebuie să o dăm noi ca și cofinanțare este una destul de semnificativă”, a explicat Dragomir. „Nu am mărit taxele, și-așa lumea e săracă”Potrivit primarului localității Cobadin, Cristian Telehoi, deși oamenii au venit să achite taxele aproape în aceeași măsură ca și în 2011, la nivelul lunii februarie, situația nu este tocmai roz. „Oamenii au tot venit după 15 ianua-rie, pentru că sunt conștienți că la un moment dat tot trebuie să achite aces-te taxe. Nu le-am mărit, și-așa lumea este săracă. În ceea ce privește administrația locală, o să ne descurcăm, deși e cam greu pentru că bugetulne-a fost diminuat de la 3,2 milioane cât aveam anul trecut, la 2,5 milioane. Din banii pe care îi avem vom termina proiectele începute deja, e greu să faci investiții noi în această perioadă”, a declarat Telehoi.