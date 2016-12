Liviu Dragnea:

„Săptămânal vom aloca bani din fondul de rezervă pentru primăriile în dificultate“

Vicepremierul Liviu Dragnea a anunțat, ieri, că Guvernul intenționează să aloce săptămânal din fondul de rezervă bani pentru primăriile aflate în dificultate din cauza problemelor cu energia termică.„Săptămânal, în funcție de banii care sunt în fondul de rezervă, se pot aloca bani pentru primăriile care au probleme foarte serioase în ceea ce privește arieratele societăților care furnizează energie termică”, a afirmat Dragnea, înainte de ședința Biroului Permanent Național al PSD.Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu a putut avansa o sumă destinată acestor localități și a precizat că alocările se vor face în funcție de banii care vor fi disponibili.„Am peste o sută și ceva de cereri primite în ultimele două luni de zile și în funcție de banii pe care îi primim și în funcție de timpul în care am primit aceste cereri, le alocăm bani. Este un departament la Ministerul Dezvoltării care analizează oportunitatea și gradul de dificultate în care se află fiecare localitate. Dacă am fi avut bani pentru toată lumea, am fi dat la toți”, a spus Liviu Dragnea.