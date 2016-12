Sancţionarea dublă pentru lipsa rovinietei intră în atenţia Parlamentului

Sancționarea dublă pentru lipsa rovinietei intră în atenția Parlamentului

Sesizarea va fi discutata de catre Comisia de Industrii, iar o decizie finala va fi luata de catre plenul Camerei Deputatilor, transmite postul de televiziune Digi 24.Institutia Avocatului Poporului a intocmit un raport special, care a ajuns pe masa Parlamentului si in care sunt reclamate mai multe nereguli in aplicarea sanctiunilor date soferilor."Am trimis-o la Comisia de Industrii. Practic, e comisia decizionala care o sa ne prezinte un punct de vedere si o sa vedem ce va urma. Dar e comisia competenta", a declarat Georgian Pop, secretar al Camerei Deputatilor.In urma cu o luna, Avocatul Poporului, Gheorghe Iancu, anunta ca va contesta la Curtea Constitutionala prevederile actului normativ care reglementeaza cuantumul sanctiunii pentru lipsa rovinietei. Acesta a marturisit ca si el se afla printre cei sanctionati de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania pentru ca a circulat pe drumurile publice fara rovinieta."Ii sfatuiesc pe cei care au primit aceste amenzi sa se prevaleze de dreptul legal de a le contesta in instanta. In sesizarea pe care o voi formula voi arata, printre altele, ca aceasta prevedere incalca principiul proportionalitatii intre abatere si sanctiune", spunea Iancu.