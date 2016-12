"Salvaţi Cazinoul de lăcomia lui Mazăre!"

1

Hasotti si cultura

Cameleonul Hasotti nu se sinchiseste nici de CULTURA nici de Cazinou. In februarie 2004 Hasotti decara: " Sub guvernarea PSD,sanatatea,educatia,CULTURA ,au ajuns in pragul falimentului ".In decembrie 2003 il acuza pe IPS Teodosie,(Inalt Prea Sinistrul Rasputin) ca distruge patrimoniul arheologic,anticul Tomis.In mai 2003 Hasotti il acuza tot pe Rasputin ca distruge patrimoniul national,prin lucrarile de construire a bisericii de langa gara.Astazi,dl ministru al inculturii tace.Hasotti se ocupa de orice numai de Cultura nu.Pe el il preocupa ,alaturi de Ghise,numai existenta presedintelui la Cotroceni.Cazinoul nu e treaba lui.Cand candida pentru functia de primar al Constantei,Hasotti declara ca este liberal pur sange.Astazi este doar o gloaba care trage la caruta hodorogita a PSD.Nu-l deranjati pe dl ministru.Are alte preocupari pe masura senilitatii si cameleonismului sau.