Salvarea Zonei Peninsulare a Constanţei a trezit simţul civic al cetăţenilor

Salvarea Zonei Peninsulare a Constanței a trezit simțul civic al cetățenilor

Ştire online publicată Miercuri, 28 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Campania privind promovarea unui proiect prin care Zona Peninsulară a Constanței să fie declarată rezervație arheologică și turistică, demarată în urmă cu aproximativ trei săptămâni de „Cuget Liber”, atrage atenția atât a constănțenilor, cât și a cetățenilor din țară și din străinătate. În ceea ce privește petiția „Luați-i Peninsula lui Mazăre!”, inițiată, de asemenea, de „Cuget Liber”, ea a fost semnată de peste 700 de persoane, printre care se numără politicieni, oameni de cultură, profesori universitari. Pe lângă semnătura aferentă acestui demers, o parte dintre cei care au reacționat au făcut comentarii asupra stadiului de degradare în care a ajuns, la momentul actual, zona istorică a Constanței. „Nu vom avea identitate și imagine fără spirit civic. Felicitări pentru de-mers! Nu putem aspira la titlul de oraș european fără solidaritate și fără aportul fiecăruia dintre noi pentru tot ce înseamnă spațiul public pe care trebuie să ni-l asumăm noi toți. Să nu așteptăm de la clasa politică un demers civic (este mult prea departe), să încercăm împreună să devenim vocea pe care ei nu o vor putea ignora”. (646 Dănuț Culețu, 55 ani, fost prefect al județului Constanța) *** „Se poate dacă vrem să facem acest pas și este important să ne salvăm identitatea atât de mânjită de Administrația Mazăre prin corupție și ilegalități. Sunt locuitor al Peninsulei - strada N. Titulescu. Mă alătur acestei inițiative... CU TOT ARSENALUL!”. (634 Vicențius Petrescu, 57 ani, membru al PDL Constanța) *** „Recunosc că nu am prea multe speranțe că îi poate lua cineva, ceva, sus-numitului, dar... Peninsula ar merita asta!”. (361 Paloma Petrescu, 53, București) *** Campania nu i-a lăsat indiferenți nici pe oamenii de cultură, care au criticat dur atitudinea administrației publice locale față de ceea ce înseamnă tradiție și istorie. „E o aberație ce se întâmplă în Constanța. Cazinoul este în paragină, faleza stă să se prăbușească, plaja Modern este năpădită de bălării, în timp ce primarul pare a se fi mutat cu totul în Mamaia... Se vede nu doar incultura, ci grobianismul unui interlop cocoțat pe scaunul de edil... Simbolurile Constantei dispar, iar fără astfel de interfețe orice oraș este mort din punct de vedere turistic”. (704 Bogdan Crețu, 32 de ani, Iași) *** „Acestui distrugător de cultură, de spirit românesc și tuturor celor ce au lins pașii lui trebuie să li se ia aceasta jucărie care se numește CONSTANȚA, ba mai mult, trebuie să plătească pentru acest GENOCID provocat cu bună știință”. (703 Liviu Manolache, 55 ani, Constanța) *** „Mă bucur că cineva a avut ideea să se ocupe, în sfârșit, de această problemă. În anul 2008-2009, am fost profesor Fulbright la Universitatea Ovidius. Am rămas îngrozită de starea deplorabilă în care se află această zonă care are o valoare istorică, arheologică și turistică importantă. În alte orașe europene, aceste zone vechi devin cele mai importante puncte care atrag în mod deosebit pe turiști. Aceștia nu doresc să vadă blocuri noi, ci se îndreaptă spre zonele istorice ale orașe-lor. Așa sunt, de exemplu, orașele din Spania: Toledo, Santiago, Burgos, etc. unde centrul vechi a devenit locul spre care se îndreaptă turiștii din toată lumea. Colegii mei din SUA care au vizitat zona au rămas și ei surprinși de starea jalnică a clădirilor. Într-adevăr, cineva vrea ca ele să se dărâme, pentru a putea să devină o sursă de profit. Am văzut același lucru în Ploiești, Buzău, București. Sper ca cineva să intervină imediat pentru restaurarea acestor zone la starea lor din anii ’70\\\". (34 Dr. Cristina Mitrovici, SUA) *** Petiția „Luați-i Peninsula lui Ma-zăre!” a fost semnată, de asemenea, de actorii Dan Zorilă, 45 de ani, din Brașov (poziția 665) și Iulian Enache (poziția 684), dar și de Vartan Arachelian, 74, București, în a cărui opinie „comportamentul lui Mazăre cu zona peninsulară a fost și este criminal!”. Nu în ultimul rând, la ea au aderat și tineri, așa cum este cazul lui Andrei Bogdan, de 21 de ani, din Constanța (poziția 720), care spune: „Este inacceptabil ca tot ceea ce reprezintă simboluri ale Constanței să fie lăsate în paragină. Este inacceptabil ca cel mai important monument, Cazinoul, să fie lăsat să se degradeze: geamuri sparte, fațada căzută, lipsa ușilor, acoperiș corodat. Unde este interesul pentru turism? Decât să se achiziționeze miile de palmieri care și așa se usucă pentru vestita stațiune Mamaia, sau să se dea abonamente cu miile pentru bătrânii care nu fac altceva decât sa se plimbe cu mijloacele de transport în comun, decât să dea cafea și ziare „moca” bătrânilor în așa-zisele «cluburi ale pensionarilor», mai bine ar băga banii ăia în recondiționarea zonei peninsulare. Este inacceptabil ceea ce se face în Constanta! Semnați cu toții! Este necesară luarea de măsuri”.