Salvarea Cazinoului vine de la Udrea

Într-un brefing de presă realizat ieri, prefectul Claudiu Palaz a prezentat conținutul scrisorii trimise de MDRT către Primăria Constanța și a celei emise de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național. Potrivit documentelor, ministerul condus de Elena Udrea va aloca fondurile necesare pentru reabilitarea clădirii, cu mențiunea ca aceasta să rămână în proprietatea Consiliului Local.„Credem cu tărie că turiștii și locuitorii Constanței trebuie să se bucure de evenimentele pe care Cazinoul, consolidat și restaurat, le-ar putea găzdui. Având în vedere stadiul avansat de degradare în care a ajuns Cazinoul, am decis ca MDRT să se implice financiar în realizarea lucrărilor de consolidare și restaurare a clădirii emblematice, care trebuie să rămână în proprietatea constănțenilor, prin Consiliul Local Constanța”, a mai spus Udrea.De asemenea, Elena Udrea i-a transmis edilului că problema pusă în discuție ține de autoritatea publică locală, iar primăria ar fi trebuit până acum să își prioritizeze investițiile, astfel încât să existe buget și pentru salvarea acestei clădiri simbol.„Vă asigurăm că împărtășim același interes pentru salvarea unui obiectiv turistic și cultural major pentru municipiul Constanța și pentru litoralul românesc, însă nu putem fi de acord cu o asemenea soluție, și mai ales cu evaluarea de un leu pe care instituția pe care o reprezentați a făcut-o imobilului. MDRT susține ideea de descentralizare și consider că, în cazul de față, este vorba despre o problemă a autorității publice locale. Problema este cunoscută de mai mult timp, iar primăria a avut la dispoziție ani întregi în care ar fi putut să își construiască bugetul și să își prioritizeze investițiile luând în calcul și salvarea acestui imobil simbol”, se arată în scrisoarea trimisă de Elena Udrea administrației locale Constanța. Și Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și-a arătat disponibilitatea de a prelua clădirea și de a o administra. În documentul transmis primarului Radu Mazăre de către Kelemen Hunor, ministrul îi aduce la cunoștință faptul că „Ministerul Culturii și Patrimoniului Național își exercită dreptul de preemțiune în privința acestui imobil”. În vederea definitivării procedurii, Hunor solicită din partea primăriei următoarele documente: copia actului de pro-prietate, cadastrul imobiliar, copia cărții funciare și planurile imobilului monument istoric. Cu ochii pe CazinoMinistrul Elena Udrea a precizat că MDRT va „avea grijă” ca, prin actele normative pe care le va iniția, Cazinoul să fie folosit, după restaurare, în scop turistic și cultural.Ulterior, în cursul zilei de ieri, Udrea a subliniat faptul că vor fi alocați banii necesari reabilitării Cazinoului din Constanța, dar se va asigura ca destinația finală să fie păstrată, excluzând varianta unui centru de surf. „Mazăre nu are bani să reabiliteze, dar are bani pentru alte activități, mult mai diverse. Ne-a trimis o adresă în care ne-a spus că ni-l dă pe un euro. Cred că trebuie să rămână în Constanța, pentru că aparține constănțenilor. Va rămâne în grădina primarului Radu Măzare, dar îl vom ajuta prin susținerea cheltuielilor de reabilitare a Cazi-noului, cu condiția ca tot noi să decidem desti-nația lui, ca să ne asigurăm că nu se face un centru de surf sau altceva. Oricât este nevoie pentru reabilitare suntem dispuși să alocăm, pentru că este un monument relevant pentru litoral, pentru Constanța și pentru România. Suma, oricare ar fi ea, cea corectă, va putea fi susținută de minister”, a mai spus Elena Udrea.În încheierea brefingului, prefectul i-a solicitat public primarului ca în termen de zece zile să redacteze o hotărâre de consiliu prin care Cazinoul să poată trecere în administrarea MDRT pentru a putea fi reabilitat. De asemenea, Claudiu Palaz a menționat că nu va renun-ța la ideea de a găsi vinovații pentru situația în care a ajuns clădirea simbol a Constanței.În plus, inițiatorii campaniei „100 de zile pentru 100 de ani”, Asociația Absolvenților din UMC, au declarat că vor urmări demersurile autorități-lor pentru reabilitarea și administrarea Cazinou-lui, menționând că „spiritul campaniei va fi cu adevărat împlinit doar în ziua în care vom asista la tăierea panglicii de reinaugurare a simbolului orașului”.