"Salariul minim va creşte în ianuarie sau în vară, am cerut reducerea poverii pe muncă"

"Salariul minim va crește în ianuarie sau în vară, am cerut reducerea poverii pe muncă"

Ştire online publicată Duminică, 20 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

PNL a avut discuții informale cu membrii Guvernului în care a cerut ca majorarea salariului minim pe economie să fie gândită în paralel cu reducerea poverii fiscale pe muncă, a declarat, duminică, copreședintele PNL Alina Gorghiu, afirmând că salariul minim va crește fie din ianuarie, fie din vară.''În discuțiile noastre informale (...) am rugat membrii Guvernului să se gândească în paralel cu creșterea salariului minim pe economie la posibilitatea reducerii poverii pe muncă. (...) A fost propunerea noastră și la dezbateriile Codului Fiscal, niciun partid nu s-a opus. Cu toții am agreat că în anul 2016 va fi principala măsură penntru stimularea muncii în România. Așteptăm acum să vedem dacă Guvernul va veni în întâmpinarea acestei opinii'', a declarat copreședintele PNL Alina Gorghiu într-o conferință de presă.Ea a afirmat că în anul 2016 salariul minim pe economie va fi majorat, precizând, însă, că nu poate spune dacă mărirea se va aplica din luna ianuarie sau din vara anului viitor.''În 2016 va fi această mărire de salariu minim. Rămâne de văzut poziția Guvernului, în funcție de consultările pe care le are și a studiilor de impact. Nu stiu să spun dacă mărirea va fi din ianuarie sau din vară'', a spus Alina Gorghiu.