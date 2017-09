Salarii majorate în administraţie. Un şofer va ajunge la 3.000 lei, consilierul juridic va avea 1.800 lei

1

Soferul de partid

Bravo Tutuiene !Ai invatat lectia si ai bagat la cap ,cat este pretul corect ptr omul care-ti face treaba murdara.In filmele cu mafioti cine facea treaba murdara sau te trada ?Soferul.Pe vremea lui Nea Nicu, cine iti cara bufurile, laditele cu fructe sau rosii,mielul de Paste ,porcul de Craciun, iti facea piata?Soferul.Acum, in zilele noastre cine cara spagile politicienilor , cine are grija de amanta sefului,cine te poate turna la DNA?Soferul. Pe plaiurile mioritice corupte, soferul este cea mai importanta piesa.Prin Omerta lui el te poate face cel mai bogat si puternic om ,sau daca-si da drumul la gura te poate infunda definitiv,te face un ratat.Cu cine este asociat fiul lui Dragnea in toate matrapazlacurile ? Cu fostul sofer al tatalui sau.Cine l-a turnat pe Valcov la DNA?Soferul, care cara spagile prin cimitire si tinea milioanele la el in casa.Va rog sa urmariti toate procesele in care sunt implicati soferii penalilor.Toti isi recunosc vina si toti dau pe goarna. Nu sunt sigur daca pe Tutuianu l-a dus capul sa-i premieze cu asemenea salarii pe soferi , sau a fost ordin de partid de la Dragnea.