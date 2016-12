Să vezi şi să nu crezi: Regina Tomiris nu vrea la spaţii verzi

2

Corect

Sunt unul din cei mai inversunati critici ai bolsevismului.Termenul de bolsevic il folosesc in semn de dispret fata de comunistii romani.Uite ca a venit vremea sa-i laud pe bolsevici,daca fac o comparatie intre bolsevism si fesenismul prezent.Tara asta nu s-a facut bine,mai rau s-a imbolnavit.Comunistii au avut inspiratia,inteligenta sa se inconjoare de specialisti,de oameni inteligenti in aproape toate domeniile.Celor care nu au trait vremurile alea le spun ca pionierii erau alesi dintre cei mai buni elevi la invatatura.Nu ajungeai pionier cu note de 4-5 sau 6 la scoala.Intrebati-va batranii.Pe vremea aia notele mari NU se obtineau cu plicul de bani ca azi.Nu puteai sa ajungi utecist daca nu erai unul din cei mai buni la carte in facultate sau la munca.Cineva trebuia sa te propuna pentru a intra in randurile membrilor de partid PCR.Nu te propunea nimeni daca erai o puslama.In 1989 au existat cam 4 milioane de membri de partid.Din cei 4 milioane,cam 95% erau specialisti intr-un domeniu,ingineri,profesori,doctori,muncitori calificati,etc.Restul de 5% faceau parte din nomenclatura de partid,adica erau bolsevici de meserie.Nu poti sa construiesti un baraj,o hidrocentrala,nu poti sa conduci un institut de cercetari,o fabrica cu directori idioti.Toti conducatorii au fost membri de partid.Azi este invers,idiotii ajung membri de partid,ocupa functii de conducere,sunt alesi in parlament.Fesenistii au nevoie de supusi in functiile de conducere si in politica.Uitati-va ca nu exista niciun filtru pentru a intra in partid.Chipurile toata lumea are acest drept."A adus voturi la partid" asa se cantareste un politician.Politicianul se vinde pe sine,isi negociaza intrarea in partid,pentru ca stie sa minta,stie sa aduca voturi.Deh....democratia bat-o vina ! Dumnezeu ne-a dat o tara,Franta si Germania ne-au dat un rege luminat,noi nu suntem in stare sa pastram statalitatea Romaniei.Alegeti-va idioti in Parlament.

Ce sa caute si in parlament, ii ajunge citi bani a sifonat prin asociatia din Mamaia. Partidele sa faca bine si sa caute oameni nepatati daca mai...