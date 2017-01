„Să trimitem în Parlament pe cei puternici şi pregătiţi care au proiecte pe care le pot pune în aplicare”

Dănuț Culețu, candidat pe Colegiul 9:

„Să trimitem în Parlament pe cei puternici și pregătiți care au proiecte pe care le pot pune în aplicare”

Ştire online publicată Vineri, 07 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce v-ați hotărât să candidați, să intrați într-o asemenea bătălie electorală?- În primul rând pentru că sunt constănțean și vibrațiile și ecoul pe care le pot regăsi în mine nevoile semenilor mei nu se pot compara cu cele ale unui nou venit. Îmi place sintagma care spune că patria este leagănul copiilor mei și mormântul părinților mei. Între aceste două repere diferența între mine și un bucureștean care intră spre exemplu în liceul Mircea este că el intră într-o clădire iar eu intru în templul tinereții mele. A doua motivație este legată de profesia mea. Sunt economist și profesor la două universități constănțene și cred că studiile și experiența acumulată îmi permit să-mi exprim un punct de vedere fundamentat despre economie. Sunt prea mulți trăncănitori care perorează elucubrații despre economie, și prea mulți oameni politici pentru care economia este un paleativ necesar pentru colectarea de voturi.- Credeți că profesia dvs. de economist reprezintă un atu în comparație cu ceilalți candidați?Criza economică pe care o traversăm are nevoie de abordări lucide, care să pună deciziile economice necesare deasupra promisiunilor deșarte, ieșirea din criză și reluarea creșterii economice susținute fiind criteriul fundamental de adoptare a acestor decizii. Deciziile însă trebuie luate de specialiști, și cred că pot să mă regăsesc între cei care pot contribui la adoptarea unor măsuri prudente și eficiente de relansare economică.- Parlamentarii și politicienii în general au o imagine destul de proastă în percepția publică. Vă asumați, ca om politic, această problemă?- Am văzut în toată această perioadă, din decembrie ’89, până acum, o creștere alarmantă a cinismului clasei politice care m-a convins de necesitatea reformării acesteia. Ecuația esențialmente necesară într-o democrație între putere și opoziție este profund alterată, încrâncenarea și agresivitatea zilnică la care suntem supuși este inacceptabilă, tolerantă și solidaritatea nu fac parte din arsenalul politicienilor, iar distanța între aleși și cei care au ales se mărește continuu pe frontul din ce în ce mai larg al intereselor personale și rapacității perpetue. Nu resemnarea și frustrarea trebuie să fie răspunsul nostru la toate aceste neajunsuri ci demersul rațional de a trimite în Parlament, prin intermediul votului, o nouă clasă politică care să schimbe percepția cetățenilor despre politică și politicieni. Cred că odată asumat răul poate fi modificat și eu vreau să particip la această schimbare.- Un mesaj final pentru alegători?România se află în fața unui an crucial care poate marca ieșirea din criză sau continuarea acesteia. Deși de natură politică, aceste decizii trebuie luate de specialiști în domeniul economic iar parcursul profesional de până acum și experiența acumulată cred că mă pot califica să particip la aceste decizii. În toate alegerile există o componentă individuală, personală cât și una politică. Sistemul electoral actual uninominal oferă posibilitatea afirmării fiecărui candidat și cred că electoratul va alege mai mult un candidat decât un partid. Sunt puternic, pregătiți, am proiecte pe care pot să le susțin și pot fi puse în aplicare.Nu va lăsați seduși de promisiuni și lăsați rațiunea și luciditatea să vă stăpânească în momentul votului, nu emoțiile și mai ales , resentimentele. Să trimitem în Parlament pe cei care ne pot ajuta să zâmbim mai repede. Așa să ne ajute Dumnezeu!