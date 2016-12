„Să ne lase în pace cei care vor răul partidului! PDL-ul are 18 %”

2

opozitia e sublima dar lipseste cu desavarsire

E grav sa ajungi sa te rogi de adversar ca sa te lase in pace . PDL ajuns in opozitie nu face opozitie, se roaga de USL sa coboare cu picioarele pe pamant. PDL se tine de vizite " de lucru ". Tinerii in Gemania , batranii in China. PDL tine sedinte. Este greu de inteles faptul ca dl Caesar Preda solicita clementa si intelegere din partea USL in timp ce condamna cu vehementa pe cei care incearca " sa denigreze " partidul ; adica pe Basescu si cei care au intuit ca PDL sub conducerea lui Blaga si " lideri " de talia regionala a lui Chiru se va transforma intr-un aliat al USL. Aliat in sensul ca PDL nu atinge USL nici macar cu o floare. Opozitia nu se face cu lozinci,cu vizite si sedinte festive urmate de mese tovarasesti . Opozitia inseamna o recunoastere fara rezerve a greselilor facute , si o actiune sistematica de critica severa si condamnare a politicii USL mai inseamna insa, ceea ce este mai important,sa arati electoratului ce vei face tu cand vei ajunge iar la guvernare . Dar, pentru a ajunge la guvernare va trebui sa apeleze iar la UDMR si UNPR care , tocmai in acest scop nu mai fuzioneaza cu PSD asteptand sa ia parte iar la guvernare alaturi de PDL. Pana atunci , romanii n-au luat cunostinta de vreun proiect al PDL de redresare a economiei, de organizare sau reorganizare teritorial-administrativa .PDL va suporta mult timp de acum incolo consecintele arogantei de a desconsidera propriul electorat. Noi stim cine este dl Cezar Preda si credem ca ar fi fost o solutie mai buna ca el sa fie presedintele PDL.Oricum, PDL nu are viitor daca nu va schimba garda veche care este gata sa moara tinand cu dintii de scaune .