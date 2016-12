„Să dai într-o echipă că nu ai ieşit europarlamentar sau vicepreşedinte nu este corect”

„Să dai într-o echipă că nu ai ieșit europarlamentar sau vicepreședinte nu este corect”

Președintele PMP, Elena Udrea, consideră incorectă atitudinea unor membri ai partidului, printre care Adrian Papahagi și Teodor Baconschi, de "a da într-o echipă care a muncit" doar pentru că nu au primit funcții, susținând că aceștia "s-au contracandidat" la Congresul formațiunii.„Domnii Papahagi și Baconschi, care s-au arătat nemulțumiți, s-au contracandidat, au venit în PMP să candideze pe aceeași funcție, care a fost câștigată de profesorul Vlaston. Nimeni nu poate avea nimic de reproșat faptului că, prin votul partidului, a câștigat Vlaston o funcție pentru care au fost patru candidați. Dacă cei doi, Baconschi și Papahagi, nu s-ar fi concurat și ar fi ales să candideze pe funcții separate, ar fi fost împreună în conducerea partidului. Îmi pare rău de orice om care alege să nu mai sprijine acest proiect al PMP. Eu am venit nu pentru un proiect personal, nici să fiu pe lista de europarlamentare printre primii, nici să îmi asum rolul de membru fondator după ce alții au strâns semnături. Nu am motive să mă supăr, nici să fiu frustrată”, a spus Udrea.Potrivit acesteia, proiectul PMP are o șansă dacă toți cei care cred în el pun umărul și muncesc.