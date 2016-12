"Să construim împreună ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT"

1

se poate si mai bine

Ce nu intelege Johanis este ca romanii nu stu,nu pot si nu vor lucruri bine facute.Nu este in traditia noastra! Noua ne place sa luam de-a gata si sa ne mindrim cu ce ne-au lasat altii care au stiut cu adevarat cum se face un lucru bine.Ce merite avem in Transilvania sau Bucovina? Cu ce ne putem lauda in Muntenia sau josul Moldovei? Noroc cu imperiul Habsburgic ca ne-a civilizat zonele pe care le-a administrat,ceea ce n-a reusit cu Oltenia pe care ne-a retrocedat-o rapid.Printul Charles vorbeste si admira satele SASESTI ,romanii contribuind doar cu peisajul ( dat de dumnezeu ),pe care ne silim sa-l facem praf.Vorba lui Caragiu : coproductie romano-americana cu actorii lor si caii nostri.