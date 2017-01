Mazăre îi pune sula-n coastă lui Geoană:

„Să candideze cu Stancă dacă nu îl dă afară!“

De la o zi la alta este tot mai evident faptul că liderii PSD de la centru au de luat o decizie dificilă în ceea ce privește organizația de la Constanța. Geoană & Co vor trebui să aleagă între a-l păstra pe Petre Stancă în partid sau a avea alături, și la alegerile viitoare, „echipa Mazăre”. Liderul PSD, Radu Mazăre, evită și el să spună direct că dacă Stancă va rămâne în partid, el va părăsi barca social-democraților. Mazăre a lăsat ieri, însă, să se înțeleagă că aceasta va fi calea pe care o va alege în cazul în care conducerea de la centru va opta pentru rămânerea lui Stancă în partid. „Dacă nu îl dă afară, să candideze cu domnul Stancă”, a declarat ieri Mazăre, adăugând totodată că „dacă vor să îl țină pe Stancă, să facă partid cu Stancă”. La întrebarea „Veți demisiona din PSD?“, Mazăre s-a mulțumit ieri să fredoneze cu „ta, ta, ta, ta, ta….V-am spus destul până acum”. Liderul actual al organizației județene a PSD a mai adăugat ieri că, în scandalul Stancă, Titus Corlățean și-a depășit atribuțiile atunci când și-a dat cu părerea referitor la excluderea fostului secretar executiv din partid. Mai mult chiar, edilul constănțean care are în prezent frâiele PSD la malul mării susține că intervenția lui Corlățean a survenit ca urmare a unei „înțelegeri cu Stancă, mână în mână cu prefectul“, Mazăre făcând referire la o „prietenie între Corlățean, Stancă, prefect și Duțu”. Ca și în cazul „Sulfina”, Mazăre se menține pe poziții și în ceea ce îl privește pe Titus Corlățean. „Vă spun și de ce l-am făcut «fătălău»: în loc să aibă atitudine combativă cu puterea, el are atitudine combativă cu organizația județeană Constanța”, liderul constănțean menținându-și, astfel, afirmațiile despre șeful lui de la București. În ceea ce privește o posibilă sancțiune, Mazăre a declarat că el nu are cunoștință de nicio astfel de sancțiune, dar chiar și în cazul vreunui avertisment, Mazăre rămâne nepăsător: „Tremur de frică… N-o să pot dormi”, a declarat el sfidător la adresa tuturor, inclusiv a liderilor de la centru.