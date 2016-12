„S-au cerut listele folosite la referendum, nu reactualizarea lor”

1

Hot. C.C. nr.3/2003

JUSTITIE = ADEVAR. VIII - MORTII = MINUS in ultimii 20 de ani in Romania. 1. Cifra de 18.308.612 alegători înscriși pe Listele electorale permanente, sustinuta de Ioan Rus, este cifra viilor și morților cu drept de vot, inclusiv Elodia si Pacepa. 2) Cifra de 16.527.971 de alegători are la baza comunicatul, Institutului Național de Statistică, că după recensămîntul populației și locuințelor din anul 2011, s-a stabilit că populația totală a României a fost de 20.254.866 de locuitori, din care 18,4% sînt minori, adică 3.726.895 de persoane. 3) Cifra de 17.842.103 de alegători, a fost precizata în scris, în Hot. C. C. nr. 3/2003, Mon. Of. nr. 758/2003. De atunci, populația României a scăzut dramatic, ca urmare a "Sa traiti bine". Acum, C. C. poate să uite de această cifră și să raporteze numărul votanților la referendumul din 29 iulie 2012 la viii și morții comunicați de ex-ministrul Rus ca fiind înscriși pe listele electorale? Cvorumul de prezență impus de C. C. basista a condus la încălcarea flagrantă a recomandărilor Comisiei de la Veneția, anume că „NU se recomandă următoarele: un cvorum (prag, procentaj minimal) de participare...”. Ce vină au cei aproape 8,5 milioane de alegători care s-au prezentat la referendum și de ce numărul lor să fie raportat la numărul celor înscriși în listele false, la care face trimitere ex-ministrul Ioan Rus? Daca Curtea Constitutionala incalca prevederile din Lege, in care se prevede modul cum se intocmesc si actualizeaza "Listele electorale permanente" ar trebui dizolvata de urgenta. Ex-ministru Rus nu este naiv, a facut si face joc dublu. P.S. Multe raspunsuri (dosare santaj) sunt in camera de la Cotroceni sigilata in mod abuziv de Basescu. Doar este domeniul public al statului, iar statul sunt eu (Basescu). "Statul sunt eu" sunt cuvintele lui Ludovic al XIV-lea spuse in Parlamentul francez.