S-a reluat campania de dezinsecţie la Medgidia

S-a reluat campania de dezinsecție la Medgidia

Reprezentanții administrației publice din Medgidia au anunțat că, acțiunile de dezinsecție din municipiu au fost reluate, ele fiind întrerupte din cauza vremii ploioase din ultimul timp. Campania de dezinsecție constă în acțiuni de combatere a ectoparaziților, respectiv, căpușe, purici, păduchi și insecte. Acțiunile de stropire și de pulverizare se vor desfășura pe domeniul public pe o suprafață de 450.000 mp, în următoarele zone: Zona Est: - între str. Siretului și str. Văii - str. Poligonul Viilor și șoseaua de centură, zonă blocuri Rotunda, - zonă blocuri Ostrov. Zona Nord: - barăci CFR, barăci Siloz, barăci str. Ciocârliei, zona blocuri A, B, C, D-uri, blocuri MS, IP-uri, Parc Intim, parc Karllo. Zona Vest: - Parc Sinaia, parc blocuri K, L, M, N, O, P, Q - zonă blocuri VS-uri, Zona Centru: - Piațeta Decebal, Parc 1 Mai, faleză, parc Poștă, zona bl. SC, IC, DC-uri, bl. Geamie, bl. TV-uri, bl. OH, bl. Zona CEC și Zona Sud: - parc Musulman, parc Vultur, alei Policlinică- zona blocurilor S,G, A, B, IT.