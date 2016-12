S-a modificat legea alegerilor locale. Cum vor fi aleşi primarii

S-a modificat legea alegerilor locale. Cum vor fi aleși primarii

Senatul a adoptat, ieri, cu 114 voturi „pentru“, 3 „împotrivă“ și 4 abțineri, proiectul de lege privind alegerile locale, astfel încât primarii vor fi aleși într-un singur tur. O altă prevedere a proiectului de lege este că toate candidaturile vor trebui să fie însoțite de liste de susținători de minimum 1% din numărul total al alegătorilor, dar nu mai puțin de 100 de susținători pentru comune, 500 pentru orașe de rangul 2 și 3 și 1.000 de susținători pentru municipii și pentru București. Toate cheltuielile din procesul electoral se vor recupera de la bugetul de stat, nu de la bugetele locale, cum este în prezent. Proiectul care modifică trei legi, și anume legea alegerilor locale, administrației locale și statutul aleșilor locali, a fost adoptat în forma stabilită de Comisia de cod electoral și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.Primarul din Mangalia, Cristian Radu, spune că, din punctul său de vedere nu-l deranjează această modificare a legii deoarece un primar care a făcut ceva pentru locuitori nu are de ce să aibă emoții.„Dacă ar fi să luăm în calcul alegerea primarului din primul tur, este clar că cel avantajat este primarul în funcție. Cu toate acestea, chiar dacă ar fi fost ca până acum șase ani să fie ales din două tururi, cred că cele mai mari șanse le are cel care a făcut ceva pentru comunitatea pe care o conduce. Oamenii știu să aleagă foarte bine. Dacă ai știut să aplici diverse programe sau proiecte, ei vor ține cont și primarul în funcție ar avea un avantaj pentru că oamenii și-ar dori ca el să continue proiectele. Deci, pe mine nu mă deranjează nici dacă s-ar alege în două tururi nici dacă va fi un singur tur”, a declarat primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu.Aflată la primul mandat de primar al comunei Saraiu, Dorinela Irimia, spune că alegerile locale prin care edilul să fie ales din primul tur de scrutin sunt mai avantajoase.„Eu cred că este mai bine ca șefii administrației publice locale să fie aleși într-un singur scrutin. Dacă ești gospodar și oamenii pot avea încredere că ai făcut ceva sau că vei face ceva concret pentru comunitate ei te vor alege din prima. În plus, un singur tur ar însemna și o economie la buget, bani economisiți cu care ai putea face ceva pentru localitate, pentru locuitori”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia.La rândul său, primarul din Techirghiol, Adrian Stan, spune că nu-l deranjează hotărârea care vizează alegerea primarului într-un singur scrutin.„Nu mă deranjează această hotărâre. Din punctul meu de vedere dacă se hotărăște să se meargă pe alegeri dintr-un singur tur de scrutin așa ar trebui să fie pentru toate tipurile de alegeri, fie că vorbim de desemnarea alegerilor pentru primari, președinți de consilii județene sau președintele țării. Nu ar fi corect să fie doar un tur pentru desemnarea edililor și două tururi pentru restul. Consider că actualii aleși, care sunt în funcții în prezent, sunt avantajați de un sigur tur de scrutin. Alegerile trebuie să fie la fel pentru toată lumea!”, a declarat edilul Adrian Stan.În schimb, edilul din Medgidia, Marian Iordache, rămâne consecvent variantei cu două tururi de scrutin și are și o explicație în acest sens.„În democrație alegerile ar trebui să exprime voința majorității, ceea ce nu este cazul dacă primarul este ales într-un singur tur de scrutin. Așa pot apărea primari aleși cu 15- 16%. Această legitimitate ar putea avea loc doar dacă există două tururi de scrutin. Din punctul meu de vedere, un singur tur avantajează primarul aflat în funcție”, a spus edilul municipiului Medgidia, Marian Iordache.