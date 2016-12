S-a dat startul campaniei electorale pentru europarlamentare. Ce planuri au liderii partidelor din Constanţa

S-a dat startul campaniei electorale pentru europarlamentare. Ce planuri au liderii partidelor din Constanța

Biroul Electoral Central a decis că, după soluționarea contestațiilor, au rămas definitive candidaturile a 23 de competitori electorali, dintre care 14 partide, o alianță electorală și opt candidați independenți. Potrivit legii, pentru a câștiga mandate în Parlamentul European, partidele politice trebuie să treacă pragul electoral de 5%, în vreme ce candidații inde-pendenți pot fi declarați aleși dacă obțin 3,12 % din voturile valabil exprimate.Deși mulți oameni politici susțin că această competiție reprezintă mai mult un test pentru alegerile prezidențiale, liderii partidelor de pe plan local s-au pregătit pentru a câștiga cât mai multe voturi.În acest context, democrat-liberalii constănțeni spun că, pe parcursul campaniei electorale vor organiza mai multe marșuri ce vor avea loc atât în municipiul Constanța cât și în alte localități din județul Constanța.„În cadrul marșurilor ce vor fi organizate de organizațiile democrat-liberale vom împărți materiale informative despre obiectivele strategice ce sunt cuprinse în platforma electorală a PDL. La aceste alegeri ne propunem să obținem 20% și să fim al doilea partid din Constanța, după PSD și primul partid de dreapta, adică înaintea PNL”, a declarat președintele PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru.Totodată, el a anunțat că, în zilele de 14 și 15 mai, președintele PDL Vasile Blaga va fi prezent la Constanța, alături de Theodor Stolojan și de Traian Ungureanu, dar și de alți membri ai PDL.Și liberalii constănțeni au planuri mari pentru aceste alegeri. Astfel, președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat că obiectivul liberalilor pentru alegerile europarlamentare constă în obținerea unui scor de 25% din voturi.„Preferăm discuțiile cu oamenii mergând din casă în casă. Conform calculelor noastre ne-am propus să obținem peste 20% fiind posibil să luăm chiar și 25%. Totodată, pe parcursul campaniei electorale vom organiza diverse întâlniri unde vom avea dezbateri. De asemenea, pe 17 mai, la Sala Sporturilor din Con-stanța vom organiza o acțiune mai amplă unde vor participa președintele PNL, Crin Antonescu precum și candidați pentru europarlamentare”, a declarat liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.La rândul său, președintele PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu, se afla, vineri, la Arad, acolo unde a avut loc lansarea candidaților pentru Parlamentul European. El a spus că par-tidul pe care îl reprezintă va orga-niza o caravană politică care va merge prin țară, în fruntea acesteia aflându-se chiar fondatorul par-tidului, Dan Diaconescu care se află pe prima poziție pentru alegerile europarlamentare.„Suntem pregătiți ca la Constanța să obținem un scor foarte bun, așa cum am obținut și la alegerile locale sau parlamentare. Ne-am propus cam 17 % dar, dacă ne mobilizăm așa cum trebuie, vom reuși să obținem chiar și 20%. Știm că oamenii au încredere în noi și nu vrem să-i dezamăgim. În timpul campaniei vom organiza la Constanța mai multe întâlniri, atât pe plan local cât și județean, iar la jumătatea lunii mai, caravana politică condusă de Dan Diaconescu va ajunge la Constanța”, a declarat liderul PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu.Considerat cel mai puternic partid de stânga din România, PSD va participa la aceste alegeri sub forma unei alianțe electorale PSD-UNPR-PC. Deși, în mod normal, social-democrații nu ar trebui să-și facă probleme în județul Constanța, de această dată, lucrurile ar putea să stea altfel pentru că liderul PSD Constanța, Radu Mazăre, nu pare foarte interesat de alegerile europarlamentare. „Nu știu ce o să fie cu campania electorală pentru că am alte preocupări. Nu știu, s-ar putea să fac campanie electorală, mai delegăm pe cineva. Nu știu, deocamdată am problema cu portul, după aia vine 1 Mai, am multe probleme, o să vedem și cu campania. Mai relaxat. (...) Dar ce atâta campanie electorală? Vor judeca oamenii cine se ține de cuvânt în promisiuni și cine nu”, a declarat, Radu Mazăre, în urmă cu câteva zile.În ceea ce privește Partidul Mișcarea Populară, potrivit deputatei Elena Udrea, partidul are în prezent un scor electoral de peste 10 procente. În cazul PNȚCD, în urmă cu ceva timp, liderul PNȚCD Constanța, Maria Stavrositu a spus că ținta partidului în alegeri este obținerea unui scor de cel puțin 5% dintre voturi.