S-a constituit Consiliul Judeţean Constanţa. Democrat-liberalul Zeicu nu a fost validat!

2

Ali Baba si cei 40 de hoti

Eforie este condusa de mafioti, iar Brailoiu este seful lor. Cea mai stralucitoare realizare a lui Brailoiu a fost distrugerea sistematica, an de an, a turismului din Eforie. Cea mai ridicola, nerusinata si nebuna actiune a lui Brailoiu in acest sens a fost taxa de parcare. Oriunde parcheaza un turist in Eforie, chiar si in locuri total neamenajate, e fortat de mafia lui Brailoiu sa plateasca taxa de parcare. Nicaieri in Romania nu se practica aceasta taxa criminala. Am vazut nenumarati turisti cum au plecat scirbiti cind hienele lui Brailoiu le-au cerut taxa de parcare. Taxa asta nu numai ca e foarte mare dar, in primul rind e extrem de OFENSATOARE PTR. CA E TILHARIE PE FATA.Aceasta taxa meschina reprezinta principala cauza a dezastrului pe care-l inregistreaza turismul si comertul in Eforie in ultimii ani. Mafiotii, in general, pot fi impartiti in doua categorii distincte: destepti si idioooti. Brailoiu nu face parte din prima categorie.