Ruşinea PNL Constanţa, deputatul Victor Manea, chiuleşte şi de la propriile conferinţe

EIUSDEM FARINAE

Toti actualii asa zisi liberali sunt facuti din aceeasi faina . Ne-am convins ca toti sunt la fel .Intre manea si Dragomir , Tararache si in fruntea lor marele placintar Hasotti n-au nicio legatura cu liberalismul . S-au strans in acest PNL care e pe duca , deoarece nu aveau posibilitate sa puna mana pe functii bune la PSD unde locurile fruntase fusesera ocupa din timp de marii politicianisti Mazare si Constantinescu . Atata timp cat cei trei tartori (Tararache nu conteaza fiind acolo pe post de țucălar ) nu va mai fi vorba de un PNL cu doctrina liberala ci de un avorton al PSD . PNL care ara cat p-aci sa fie partid liberal s-a transformat subit in complicele PSD cand a intrat in USL .Dl Chitac , daca nu va fi atent si agresiv, va fi mancat de cei trei si gasca lor . Intr-un partid cu pretentii liberale in care unul ca Tararache face declaratii in conferinta de presa batand campii , decalarii la nivelul paznicilor de la primarie , nu mai poate avea pretentii ca este partid cu pretentia de a castiga primaria . Exista sanse de a se realiza acest obiectiv daca in cel mai scurt timp , cel putin Hasotti , Dragomir si Manea vor fi eliminati .