"Ruperea partidului, cel mai mare pericol al PSD!"

Avem un Papa !

Decebal Fagadau a fost ales de Mazare la sefia partidului.Democratia e sfanta in pesede.Incepand din toamna anului 2013,Mazare l-a plimbat in lesa pe Fagadau la toate evenimentele publice.Atunci am stiut ca el va fi succesorul lui Mazare.Democratia e lege in pesede.Colective de oameni ai muncii din fabrici si uzine au transmis telegrame de felicitare cu prilejul maretului eveniment.Baronii,primarii,oamenii de afaceri,militienii,membrii pesede s-au asezat de azi-noapte la coada pentru a-i pupa mana noului "papa" pesedist.Decebal Fagadau este un baiat bun,are origine sanatoasa,nu injura,nu fumeaza,nu fura si vine devreme acasa.El a muncit mult in viata lui.A fost copil de trupa in pesede.Nicusor Constantinescu isi aminteste ca din copilarie Fagadau a carat navete cu bere la chiolhanurile pesedeilor locali.Si Mazare are numai cuvinte de lauda pentru tovaras,ca doar Fagadau i-a tinut calul cand el pleca in haiducie.Mazare si Nicusor au garantat pentru Fagadau si Fagadau la randul lui este garantul feudalismului pesedist luminat.Asa ca din punctul asta de vedere organizatia locala pesede este in grafic,are tot ce si-a dorit.Interesant ca tov. Fagadau are acelasi dispret fata de Justitie ca Mazare,invatatorul lui.Intrebat care ar fi persoanele potrivite la sefia PSD,Fagadau a raspuns ca il prefera pe tov. Dragnea,cel cu dosar penal si condamnare. "Cu Dragnea fac treaba ! " Incepand de azi,va potriviti ceasurile dupa Fagadau.El ne da ora exacta,el ne spune ce este rau si ce este bine,el ne spune cand judecatorul a gresit sau nu a gresit.De exemplu,Dragnea este nevinovat.Asa a spus Fagadau.Aferim !