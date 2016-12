Romulus Mincă se ia la trântă cu colegii de partid care i-au retras sprijinul politic

Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Constanța, Romulus Florin Mincă, a reacționat vizavi de decizia luată de colegii săi de partid care au decis să-i fie retras sprijinul politic cu ajutorul căruia a obținut funcția publică. Romulus Florin Mincă se apără și spune că evaluarea făcută de cole-gii săi nu corespunde cu realitatea, fiind subiectivă, poate răutăcioasă. „Numirea mea politică pe funcția de director al AJOFM a expirat oda-tă cu abrogarea Ordonanței 37/2009, când a încetat calitatea mea de director coordonator. Din acel moment, am ocupat funcția publică de execuție temporar vacantă la ANOFM București, detașat la AJOFM Constanța, cu atribuții de conducere și numit apoi director executiv interimar în baza Statutului Funcționarului Public, până la data de 25 mai 2011. Prin urmare, la momentul evaluării politice, eu, pe de-o parte, nu mai aveam o funcție de director numit politic pentru a fi supus unei astfel de evaluări, lucru nepermis în baza Legii 188/1999, având doar funcție de execuție cu atribuții de conducere, iar pe de altă parte, în ziua respectivă, chiar nu mai aveam nicio calitate, deoarece nu mai eram director al AJOFM Constanța, fiindcă îmi expirase deta-șarea, urmând să susțin examen pe data de 18 iulie 2011, pentru funcția publică de director executiv, caz în care un sprijin politic din nou nu ar fi permis, conform legii”, a declarat Romulus Florin Mincă. În concluzie, în această situație, el susține că evaluarea lui era inoportună. Totuși, fostul director ia în calcul și evaluarea perioadei în care a ocupat această funcție, dar, și în această situație, vine cu argumente prin care consideră că evaluarea colegilor de partid nu corespunde cu realitatea. Mai mult, el aduce argumente în favoarea activității sale în cadrul AJOFM Constanța, activitate de care democrat-liberalii constănțeni care au votat pentru a-i fi retras sprijinul politic ori nu au știut, ori s-au făcut că nu știu. Cu diplomă de merit, dar fără sprijin politic Mincă a precizat că, de curând, a primit diplomă de merit din partea ANOFM, deoarece, după doi ani de criză, a reușit să aducă rata șoma-jului la 3,6% în județul Constanța. Totodată, el spune că, în cadrul activității sale, a depus trei proiecte cu finanțare europeană, toate fiind aprobate și implicit în derulare. De asemenea, Mincă a precizat că a avut o comunicare foarte bună atât cu cetățenii, cât și cu colegii din AJOFM Constanța. „Să retragi sprijinul unei persoane înseamnă că persoana respectivă a comis o abatere disciplinară ori a prejudiciat imaginea partidului sau a instituției pe care o conduce, aspect cu care nu am de-a face, eu chiar reprezentând cu cinste instituția, iar în ceea ce privește partidul, consider ca m-am implicat activ ori de câte ori a fost nevoie. Totodată, conform statutului, retragerea sprijinului politic, pentru funcții pentru care este nevoie de astfel de sprijin, se face de către CCL, la propunerea BPL Constanța, unde mi-am desfășurat activitatea, mai exact pe Colegiul nr. 9. În acest sens, este normal ca persoa-na în cauză să fie audiată, eventual să i se ceară un raport de activitate, pentru că acordarea sau retragerea sprijinului să se facă în cunoștință de cauză”, mai spune fostul director de la AJOFM Constanța. Va depune contestație În altă ordine de idei, Romulus Mincă a precizat că va contesta această evaluare la Comisia de Statut Etică și Litigii, dar și la BPN. El a mai precizat că și-ar fi dorit ca această evaluare să se desfășoare corect, în prezența sa, însă el nici măcar nu a fost invitat la ședința în care s-a făcut evaluarea sa. „O îndepărtare a mea din această funcție s-ar fi realizat fără probleme, deoarece nu sunt genul de om care să țină de funcții, dar aș fi preferat să mi se spună în față, nu să fiu îndepărtat într-un mod neprofesio-nist, necolegial și incorect, și cu condiția ca în locul meu să vină o persoană competentă, care să aibă expertiză în domeniul ocupării forței de muncă și a formării profesionale”, a mai precizat Romulus Florin Mincă. ***În cursul zilei de vineri, în cadrul Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, s-a decis ca directorului de la AJOFM, Romulus Florin Mincă, să-i fie retras sprijinul politic, ceea ce ar putea duce la pierderea funcție de director de la AJOFM. De asemenea, în cadrul acelei ședințe, s-a mai decis retragerea sprijinului politic și pentru Marian Mitrea - șeful Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral.