Romulus Mincă promite un parc Harry Potter pentru copii

Ştire online publicată Luni, 12 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Singurul candidat independent la Primăria Constanța, Romulus Mincă, a vorbit, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, despre platforma-program, intitulată „Administrație transparentă”, pe care o aplică în această campanie electorală. Sub deviza „O altă politică se face cu alți oameni”, Mincă a ținut să menționeze că „un independent este cea mai bună soluție pentru Constanța”. Totodată, el a declarat: „Eu vreau să mă identific cu cetățeanul. De aceea, nici dacă voi ieși primar, nu voi intra, pe toată durata man-datului meu, în vreun partid, indiferent de ofertele și tentațiile la care voi fi supus”. Mincă a precizat că, printre obiectivele sale prioritare, se numără „asigurarea transparenței în administrația publică locală” și a vorbit, din acest punct de vedere, de „publicarea pe site-ul primăriei a tuturor contractelor de achiziții”. El a subliniat și faptul că „locuitorii Constanței nu ar trebui să mai accepte clauzele de confidențialitate atunci când vine vorba de contractele de achiziții”. Printre cele mai ambițioase proiecte ale independentului Mincă se numără și acela al construirii unei academii de fotbal care să poarte numele lui Gheorghe Hagi. „Știu de la persoanele apropiate lui Gică Hagi că intenționa să construiască pe strada Badea Cârțan un complex sportiv în care să se desfășoare activitatea unei academii de sport care să-i poarte numele. Am înțeles că ar fi avut probleme cu birocrația, fapt pentru care eu îi promit încă de acum tot sprijinul meu în demararea acestei inițiative”. Fostul democrat liberal a amintit, în cadrul conferinței de presă, de „parcările supraetajate și subterane de care orașul are atâta nevoie”, dar a insistat mai ales asupra problemelor din zona peninsulară a Constanței, „cartier în care casele vechi, clădirile istorice stau să cadă”. Cu totul inedite sunt proiectele de realizare a „unei grădini zoologice, dar și a uneia botanice”, prevăzute în platforma program a lui Romulus Mincă. Față de cei mici, candidatul independent la șefia administrației publice locale și-a luat chiar angajamentul de a proiecta un „parc de distracții pentru copii inspirat din povestirile lui Harry Potter”.