Romulus Mincă demisionează din PDL

Prim-vicepresedintele Organizației Municipale a PDL Constanta, Romulus Mincă, și-a dat demisia din partid. El spune că gestul său nu are nicio legatura cu iesirea partidului de la guvernare, deoarece personal, nu ar fi afectat cu absolut nimic de acest aspect, neavand nicio functie publica, singura functie fiind cea politica, de prim-vicepresedinte, castigata prin votul obtinut in Consiliul de Coordonare Local.„Demisionez deoarece Organizatia PDL Constanta a fost distrusa sistematic de cei care o conduc acum, persoane carora le este si rusine sa candideze sub sigla partidului, persoane care trateaza partidul ca pe propria lor afacere. De cand sunt in PD si apoi in PDL, adica din anul 2001, militantii care au muncit in partid, intotdeauna au fost dati la o parte chiar inaintea alegerilor, in locul lor venind tot felul de oportunisti. Ma despart cu greu de majoritatea colegilor mei, cu care sper sa am in continuare relatii de prietenie, deoarece ii consider oameni de calitate, care insa, au ales sa reziste cu stoicism in partid si sa suporte comportamentul abuziv al unor lideri de partid si modul lor de a face politica”, spune Romulus Mincă într-un comunicat de presă.El a mai precizat că demisionează pentru ca orice promovare in partid, sau in diverse functii publice se face pe baza relatiilor si a prieteniilor, in niciun caz pe criterii de competenta.„Demisionez ca personal, nu pot sa uit atacurile primite din partea propriilor mei colegi, in special al lui Gigi Chiru, atunci cand, fara niciun motiv, 15 persoane din BPJ, fara sa se priceapa la domeniul in care eu profesam, mi-au retras sprijinul politic pentru functia de director al AJOFM Constanta, la comanda unui om care ulterior a fost arestat pentru luare de mita, in persoana lui Silviu Bian, fost presedinte al ANOFM. Am demonstrat ulterior ca am sustinerea membrilor de partid, cand, in numar de 160, m-au ales prim-vicepresedinte al Organizatiei Municipale a PDL Constanta. Nu plec din partid din niciun alt motiv decat acela, ca in fruntea organizatiei judetene, se afla foarte multe persoane care practic, nu au nicio legatura cu Partidul Democrat Liberal si atat timp cat ele vor continua sa figureze in organizatie, eu nu voi putea niciodata sa le mai fiu coleg. Imi pare rau sa o spun, dar eu, Romulus Minca, nu ma simt reprezentat nici de Gigi Chiru cu care nu am nimic personal, nici de anturajul sau din PDL Constanta. Demisionez acum, pentru ca mai tarziu s-ar putea nici sa nu mai am de unde sa demisionez, deoarece actualii lideri vor continua sa distruga acest partid pana la desfiintarea lui. In continuare ma voi dedica unor proiecte in plan civic, voi reactiva organizatia Solidaritatea Civica al carei presedinte sunt si voi sustine prin aceasta, oameni care intr-adevar au valoare. Sunt convins ca voi mai face politica in viitor,pentru ca nu este usor sa te lasi de politica, dar ma voi gandi foarte serios cui voi mai raspunde invitatiei de a intra in vreo formatiune politica”, a mai precizat Mincă în comunicatul de presă.