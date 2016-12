Romulus Mincă a demisionat din PDL

1

incoruptibil si competent

Faptul ca Minca nu este afectat de caderea guvernului ne bucura.El se conduce dupa principiul,decat politician ofticos(afectat)mai bine magar sanatos(neafectat).Suferintele sunt apanajul celor care cred in ceva si fac ceva pentru partidul in care s-au inscris.Lui Minca i se rupe in 14.Faptul ca a fost numit director la o institutie oarecare,este dovada ca in PDL numirile se fac pe baza relatiilor si incompetentei si nu-l contrazicem,fiind un fenomen general in politica romaneasca.Prin declaratia sa,Minca insulta colegii care in prezent detin anumite functii in organizatie si nu vor sa-i urmeze exemplul. Vrea sa consolideze Solidaritatea Civica unde este presedinte,dar pe care a neglijat-o din cauza eforturilor si activitatii sale intense in organizatia municipala unde s-a dovedit o nulitate absoluta.Va face politica in viitor daca va fi invitat.Va sa zica,dupa ce partidele se vor consolida si unele vor castiga in alegeri,se vor intrece sa-l invite pe Minca la ospat si functii grase.Dle Minca,dintre indivizi ca tine se recruteaza pleava politica