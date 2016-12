Românii continuă protestele. Iohannis promite consultări cu "strada"

Demisia cabinetului Ponta nu i-a mulțumit pe românii care au ieșit în stradă și aceștia au continuat să mărșăluiască pe străzi, pentru a cere schimbarea întregii clase politice. Și constănțenii s-au aliniat protestelor din țară, iar miercuri seara, aproximativ 4.000 de persoane au participat la un marș prin mai multe zone ale Constanței. Mitinguri sunt anunțate și astăzi, dar și zilele următoare.În tot acest timp, președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, într-o declarație la Palatul Cotroceni, că l-a desemnat premier interimar pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.„Am acceptat demisia prim-ministrului Victor Ponta. Am decis să numesc în poziția de prim-ministru interimar pe domnul ministru Sorin Cîmpeanu. Am semnat ambele decrete”, a declarat Iohannis, la Cotroceni.La rândul său, premierul interimar Sorin Cîmpeanu a spus, ieri, că îl onorează încrederea președintelui Klaus Iohannis de a-i încredința această funcție și a apreciat că responsabilitatea pe care o are este „foarte mare, chiar dacă mandatul este limitat în timp de prevederile Constituției”.„Guvernul va avea responsabilitatea gestionării tuturor problemelor curente, într-un spirit de total echilibru, fără a avea posibilitatea emiterii unor ordonanțe de urgență sau a unor proiecte de legi. Asta nu înseamnă că nu vom acorda toată atenția întocmirii proiectului legii bugetului, lege de care depinde atât modul de derulare a investițiilor, cât și plata salariilor, a pensiilorși nu numai”, a spus Cîmpeanu, într-o declarație de presă la Palatul Victoria.Ulterior, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu premierul interimar Sorin Cîmpeanu, cu care a discutat despre prioritățiledin perioada următoare, printre acestea figurând și bugetul de stat pe 2016.Totodată, șeful statului a avut, ieri, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru, iar consultările vor continua și astăzi.v v vPe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, că, pentru prima dată, va chema astăzi la consultările pentru formarea guvernului societatea civilă și reprezentanți ai manifestaților, precizând că a auzit vocea străzii și că va ține cont de solicitările protestatarilor. El a spus că a urmărit cu mare atenție protestele și că are un mesaj important pentru cei care au fost în stradă.„V-am văzut, v-am auzit. Voi ține cont de solicitările voastre”, a spus președintele. „Am decis ca în continuarea consultărilor cu partidele politice să avem un acord cu societatea civilă, să consult în premieră un nou actor. Voi convoca pentru vineri după-amiază un grup care reprezintă atât societatea civilă, cât și ceea ce se numește «strada». Este important pentru mine și doresc să le cunosc părerile și opțiunile”, a precizat președintele.În altă ordine de idei, liberalii continuă să ceară alegeri anticipate și i-au îndemnat pe toți parlamentarii să-și depună demisiile din Parlament, pentru a se ajunge mai repede la ceea ce-și doresc oamenii care au protestat.