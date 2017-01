România vrea confirmarea prezenţei sale în Schengen

România vrea confirmarea prezenței sale în Schengen

România dorește confirmarea prezenței sale în spațiul Schengen, în contextul în care a întărit în mod corespunzător frontiera de est a Uniunii Europene, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, punctând că nu este vorba despre o favoare care s-ar face țării noastre odată cu primirea ei în respectivul spațiu.„În legătură cu acordul Schengen, criteriile care au stat al baza candidaturii României și Bulgariei au fost îndeplinite în totalitate, așa cum nu o spun eu, ci o confirmă evaluările Comisiei Europene și ale structurilor care se ocupă de gestionarea acordului Schengen, sunt niște grupuri tehnice numite grupurile Sch-Eval. Orice asociere cu un alt palier de decizie, cum este cel privind MCV sau orice altceva, este forțată, din perspectiva politică. Eforturile pe care România le face la frontiera Uniunii Europene, și nu sunt mici, și aici nu mă refer numai la eforturi financiare, ci și de retehnologizare, de combatere a corupției, reprezintă în egală măsură o relaxare în ceea ce privește statele care sunt înăuntrul Uniunii Europene. Faptul că noi dorim confirmarea prezenței în Schengen, după ce am întărit în mod corespunzător frontiera de est a Uniunii Europene, reprezintă o contribuție a României la acordul Schengen și nu o favoare care ni se face. (...) Nu ni se comunică o decizie, pentru că la un moment dat am putea deveni simpatici unui stat sau altul, ci este vorba de recunoașterea unei contribuții evidente, efective, care scutește de cheltuieli sau alte eforturi state din centrul Europei care, la rândul lor, ar putea fi confruntate cu riscuri simetrice sau asimetrice, așa cum se discută”, a declarat Diaconescu. El a arătat că aderarea României la Schengen se va afla pe agenda Consiliului European, care va avea loc la începutul lunii martie, unde speră ca Olanda să aibă o „atitudine reevaluată”.În plus, Diaconescu a afirmat că aderarea la Schengen în 2012 nu este o țintă intangibilă.