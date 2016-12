„România se raliază poziţiei luate de 11 state din G20 faţă de Siria”

Traian Băsescu:

„România se raliază poziției luate de 11 state din G20 față de Siria”

România se raliază poziției luate de liderii a 11 state din grupul G20 față de situația din Siria cu prilejul unei întâlniri de la Sankt Petersburg, a anunțat, ieri, președintele Traian Băsescu.„Ieri, România a adoptat o poziție cu privire la Siria și este obligația mea să o aduc la cunoștința mass-media, publicului, având în vedere că este un angajament politic pe care România și-l asumă. În urma consultării cu alte instituții ale statului, am decis ca România să se ralieze acestei declarații (făcută în marja reuniunii grupului G 20 - n.r.) a celor 11 state. Aș vrea să enumăr cele 11 state semnatare ale declarației: Australia, Canada, Franța, Italia, Japonia, Republica Coreea, Arabia Saudită, Spania, Turcia, Marea Britanie și SUA”, a susținut Băsescu, într-o declarație la Palatul Cotroceni. Președintele Băsescu a mai declarat că România va fi un partener politic al aliaților săi în dosarul sirian, dar că, în eventualitatea unei soluții militare, țara noastră nu are resurse militare pentru tipul de operațiune preconizat. „România va fi un partener politic al aliaților săi, dar nu are resurse militare pentru tipul de operațiune preconizat pentru a putea participa. Știți foarte bine că soluția trupelor la sol este exclusă, zonă în care noi am fi putut să contribuim. Soluția militară dacă se va utiliza, se va utiliza împotriva infrastructurilor militare sau a resurselor aviației siriene sau a resurselor artileriei siriene sau a unităților de tancuri, a depozitelor de muniții, cu o singură excepție - depozitele cu muniție chimică, pentru că lovirea acestora înseamnă generarea unui dezastru chimic și nu aș vrea să vedem situația în care singura șansă a regimului rămâne muniția chimică”, a afirmat Băsescu, la Palatul Cotroceni, întrebat cum se va poziționa România în eventualitatea unei soluții militare în cazul Siria. El a reiterat faptul că o decizie militară în acest caz nu trebuie adoptată înainte de prezentarea raportului experților ONU despre situația din Siria și că România este un susținător fără rezerve al unei soluții negociate.