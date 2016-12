„România nu va merge înapoi sub preşedinţia mea“

„România nu va merge înapoi sub președinția mea“

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la întâlnirea cu diplomații români, că România nu va merge înapoi sau, în niciun caz, nu sub președinția sa, menționând că uneori costă în voturi mersul înainte, însă politicienii trebuie să-și asume și aceste costuri.„Am văzut destule reveniri la abordări din perioada comunismului și parcă mi se pare că una poate fi foarte bine adaptată la situația noastră, cu o singură modificare. Știți că se tot dădea celebrul citat, «Dacă nu știi, te învățăm». Pe noi, UE are toată disponibilitatea să ne învețe. Dacă nu poți, te ajutăm și avem, slavă Domnului, destui bani pentru asistență tehnică pe care trebuie doar să îi cheltuim. Dar, dacă nu vrei, nu te mai obligă nimeni, te abandonăm. Nu se poate spune că România nu a fost ajutată, că nu a fost învățată, dar, dacă clasa ei politică nu vrea, UE o va abandona. România nu va merge înapoi sau, în niciun caz, nu sub președinția mea”, a spus Traian Băsescu.