România nu are şanse la postul de comisar pe agricultură

Potrivit unor surse din cadrul Comisiei Europene,

România nu are șanse la postul de comisar pe agricultură

Ştire online publicată Vineri, 18 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

România nu are nicio șansă să obțină postul de comisar european pe agricultură și niciun alt domeniu care ar include fonduri europene, iar anunțul că Parisul sprijină Bucureștiul în acest demers nu a fost deloc util, au declarat pentru NewsIn surse din Comisia Europeană. „Bucureștiul nu are nicio șansă pentru vreun portofoliu care ar implica fonduri europene”, a spus ieri un oficial al executivului european sub protecția anonimatului. Deși Dacian Cioloș este apreciat ca profesionist în etajele superioare ale Comisiei Europene, reputația lui nu este suficientă pentru a obține dosarul agriculturii, ce implică peste o treime din bugetul UE. Cu reforma politicii agricole încă disputată și Franța având interese directe în acest domeniu, faptul că Bucureștiul a anunțat că are sprijinul lui Nicolas Sarkozy „nu servește deloc cauzei”, a adăugat oficialul european. Întrebat despre șansele europarlamentarului Adrian Severin, vehiculat drept opțiune în unele cercuri social-democrate, oficialul european a zâmbit, spunând că acesta nu ar fi niciodată acceptat de președintele executivului european. Șefii de stat și de guvern au avut ocazia să poarte aseară discuții informale privind împărțirea posturilor în noua Comisie Europeană, după ce Jose Manuel Barroso a fost reinvestit în funcție miercuri de către Parlamentul European. Însă nicio decizie nu va putea fi luată înainte de referendumul din Irlanda, de pe 2 octombrie, când ar putea fi aprobat Tratatul de la Lisabona, ce menține principiul o țară - un comisar și introduce un post mai puternic în politica externă UE, prin comasarea actualului înalt reprezentant pentru politică externă și de securitate deținut de Javier Solana cu cel al comisarului pentru relații externe și de vecinătate.