România în criză politică: Guvernul Boc II a căzut

Moțiunea de cenzură „11 împotriva României” depusă de PNL și UDMR a fost adoptată ieri. 254 de parlamentari au votat „pentru”, în timp ce 176 au votat „împotrivă”, iar patru voturi au fost anulate, dintr-un total de 448 de parlamentari prezenți. De asemenea, din totalul voturilor, 434 au fost valabil exprimate. Rezultatele oficiale au fost citite, ieri, de la tribuna Parlamentului, de către deputatul PSD Valeriu Zgonea. Vorbim, în acest context, despre primul Guvern care, în cei 20 de ani de la revoluție, pierde încrederea majorității parlamentare și este demis prin moțiune de cenzură. Astfel, în urma trecerii moțiunii, premierul Emil Boc nu mai poate veni în Parlament să-și asume răspunderea pe Legea pensiilor. Ședința dedicată dezbaterii moțiunii de cenzură a început ieri cu o jumătate de oră întârziere, iar discuțiile pe marginea sa au durat aproximativ trei ore și jumătate. Guvernul a avut la dispoziție o oră pentru a-și prezenta punctul de vedere, iar grupurile parlamentare, în total, 156 de minute pentru a-și expune opiniile. De asemenea, premierul Boc, lideri din PD-L, dar și din opoziție au susținut discursuri pro și contra Guvernului Boc II. De precizat e că PSD și PNL au votat cu bilele la vedere, UDMR a avut vot secret, în vreme ce minoritățile s-au abținut. La granița dintre un nou Guvern și interimatul actualului Executiv În situația nou creată, potrivit Constituției, în interiorul mandatului interimar, cum se numește statutul de acum al Executivului, care este de 45 de zile și care expiră între cele două tururi de scrutin ale prezidențialelor, actualul Guvern nu mai poate emite ordonanțe și nici nu mai poate iniția proiecte de lege. Totodată, conform Legii privind organizarea și funcționarea Guvernului, „în cazul încetării mandatului său, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jură-mântului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, nece-sare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi”. Spre exemplu, în actualul context, legea bugetului pe anul viitor nu poate fi adoptată de un astfel de Cabinet. Potrivit Constituției, Guvernul este demis în situația în care Parlamentul retrage încrederea acordată, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură. În acest caz, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de premier, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Legislativ sau, dacă o astfel de majoritate nu există, a partidelor reprezentate în Parlament. Șeful statului a invitat partidele parlamentare la consultări După căderea Guvernului, pre-ședintele Traian Băsescu a subliniat, ieri, în contextul unei declarații de presă, că va respecta litera și spiritul Constituției și că va decide pe cine va desemna pentru fotoliul de premier după ce va consulta partidele parlamentare și le va „analiza” punctele de vedere. Totodată, el a explicat că, în fața pierderii sprijinului politic de către Guvernul Boc, a hotărât declanșarea procesului de consultare a partidelor, pe care le-a invitat ieri, începând cu ora 17.00, la Palatul Cotroceni, pentru o primă etapă de discuții. Pe de altă parte, șeful statului a spus că demiterea Cabinetului Boc II a fost democratică și a apelat la istoria recentă pentru comparație, amintind aici modul cum au căzut guvernele Roman și Radu Vasile. La consultări au participat minoritățile naționale, UDMR, PNL și PD-L. PSD a anunțat că nu va merge la consultările de la Cotroceni și asta pentru că liderul partidului, Mircea Geoană, a considerat că prioritare sunt consultările între formațiunile politice, în timp ce o eventuală întâlnire dintre liderii acestora și președintele Traian Băsescu ar fi oportună abia astăzi. Consultări cu celelalte partide au avut loc, de altfel, chiar aseară, așa cum anunțase Geoană. PNL, PSD, UDMR și minoritățile susțin varianta unui guvern condus de Klauss Johannis În urma acestora, Geoană a anunțat că PSD a convenit ca, împreună cu PNL, UDMR și minorități, să susțină un premier independent și un Guvern format din specialiști, cu alte cuvinte, un Executiv de tehnocrați. Mircea Geoană a menționat și că, o rundă finală de consultări va avea loc astăzi, la ora 11.00, la Senatul României. În plus, președintele PSD a precizat că l-a invitat la Senat, „pentru o discuție clarificatoare, pe primarul Sibiului, domnul Klaus Johannis”, care a fost propus, inițial, de PNL pentru a ocupa funcția de premier. Crin Antonescu declarase, la întâlnirea cu șeful statului, că se impun eforturi pentru găsirea unei soluții care să vizeze problemele de zi cu zi ale țării, dar îl propusese, totodată, oficial, pe Klaus Johannis pentru funcția de prim-ministru. De cealaltă parte, PD-L a anunțat, la ieșirea de la discuția pe care a purtat-o cu președintele Băsescu, faptul că în Biroul Permanent Național (BPN) al partidului, s-a hotărât că Emil Boc este propunerea partidului pentru mandatul de premier. Nu în ultimul rând, conform declarațiilor vicepreședintelui Gheorghe Flutur, PD-L este îndreptățit să îl propună pe Boc ca șef al Cabinetului pentru că partidul are cel mai mare număr de parlamentari. „Câștigarea alegerilor prezidențiale cu orice costuri” Despre evenimentele de ieri, senatorul constănțean democrat-liberal Mircea Banias a declarat că nu sunt de natură să îl surprindă. „Nu pot să spun că mă surprinde ce s-a întâmplat. S-a manifestat, din nou, majoritatea aceea care l-a suspendat și pe președintele Băsescu”, a declarat liderul PD-L Constanța. În plus, el a precizat că adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Boc II nu demonstrează „decât faptul că singurul obiectiv al celor care au votat-o este câștigarea alegerilor prezidențiale cu orice costuri”.