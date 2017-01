„România este o țară sigură pentru că are parteneri puternici”

Premierul Victor Ponta a declarat că România este o țară sigură pentru că are parteneri puternici și o armată profesionistă, țara noastră aflându-se în prima linie a unui război neconvențional pe care țările aliate îl dau cu teroriștii.''România este azi o țară sigură pentru că are parteneri puternici și pentru că are o armată profesionistă, o armată de oameni devotați pe care ne putem baza întotdeauna. Din păcate, din Irak și Afganistan, războiul s-a apropiat foarte mult de granițele României. Acum, România este în prima linie a unui război neconvențional pe care țările democratice, țările aliate îl dau cu cei care, așa ați văzut și zilele trecute, prin acte de terorism, prin acte brutale, ucid civili, ucid oameni nevinovați. Cred că România trebuie să fie mândră de militarii săi'', a spus Victor Ponta, într-un discurs la festivitatea de acordare a gradelor militare absolvenților Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu.