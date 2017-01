„România este o ţară care de doi ani are o creştere economică”

„România este o țară care de doi ani are o creștere economică”

Președintele Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la Sulina, că România înregistrează de doi ani creștere economică, iar prin parteneriatele pe care le are, țara noastră vrea să ajungă din urmă țările care au rămas în capitalism după cel de-al doilea război mondial.„România e o țară care prin parteneriatele pe care le are vrea să ajungă din urmă țările care au rămas în capitalism după cel de-al doilea război mondial. Indiferent de ce critici vedeți la adresa României, România este o țară care de doi ani are o creștere economică. Anul acesta va fi cel de-al treilea an de creștere economică, e drept nu foarte mare. Acum, marea noastră problemă este când se relansează economiile celorlalte țări, pentru că economia României depinde de cea a Franței, Marii Britanie și nu numai”, a afirmat președintele Traian Băsescu, la întâlnirea pe care a avut-o cu copiii și tinerii de etnie română care trăiesc în afara granițelor, participanți la Programul de tabere ARC 2013.Șeful statului le-a prezentat tinerilor, pe scurt, situația economică a României, amintind că pentru acest exercițiu bugetar România are alocată suma de 32 de miliarde de euro pentru dezvoltarea țării, iar pentru perioada 2014-2020 - 40 de miliarde de euro.