"România doreşte redefinirea relaţiei NATO-Rusia"

Traian Băsescu:

"România dorește redefinirea relației NATO-Rusia"

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că la reuniunea șefilor de stat din Europa Centrală și de Est se va discuta și despre pregătirile pentru Summit-ul NATO din septembrie și a anunțat că România dorește o redefinire a relației Alianței cu Rusia, acest stat periclitând siguranța țărilor din zonă.Șeful statului a arătat că România are opt priorități legate de acest summit și a afirmat că prima prioritate este adoptarea de măsuri concrete pe termen lung și echilibrarea geografică a resurselor militare ale Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul Uniunii Europene.„În speță, nu am dori o diminuare a resurselor pentru flancul estic, în detrimentul resurselor alocate zonei nordice, țărilor baltice și Poloniei. Deci și România și Bulgaria ar trebui tratate cu atenție, având în vedere în primul rând realitățile”, a precizat Traian Băsescu.El a menționat că țara noastră are o frontieră de 649 de kilometri cu Ucraina, terestră, fluvială și maritimă, iar odată cu anexarea ilegală a Crimeei, avem o vecinătate imediată pe frontiera zonei economice exclusiv cu Federația Rusă.Potrivit șefului statului, o altă prioritate a României la summit-ul din septembrie este reflectarea în documentele acestuia a importanței strategice a Mării Negre și încurajarea parcursului către NATO a Georgiei și Muntenegrului, acest obiectiv trebuind să fie susținut de toate țările est-europene.Traian Băsescu a mai spus că un obiectiv important îl constituie asumarea de către toate statele membre NATO a alocării a 2% din PIB pentru cheltuieli de apărare.