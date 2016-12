România donează Republicii Moldova 100 de microbuze

1

Si noi?

Cum pica subiectul asta cand dimineata am văzut la știri faptul ca avem peste 200.000 de copii care nu merg la scoala mare parte dintre ei ptr ca stau in sate si le este aproape imposibil sa ajungă la scoala ? In tara asta in care noi nu suntem puși la punct facem cadouri?