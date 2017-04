"România are o criză de lideri politici. Uitaţi-vă la Dragnea, e un înfrânt"

Traian Băsescu:

"România are o criză de lideri politici. Uitați-vă la Dragnea, e un înfrânt"

„Din păcate, România are o criză de lideri politici formidabilă. Deocamdată partidele nu au un contracandidat pentru Klaus Iohannis. Asta e părerea mea. Și credeți-mă, experiența mea, ca lider politic, atât cât am fost, îmi spune că în momentul de față nu avem un politician cu vână de lider care să-l facă pe Iohannis. Gândiți-vă că Iohannis are de partea lui tot ce înseamnă electorat de dreapta, cu sau fără alianțe ale PMP cu USR și cu PNL, pentru că electoratul de dreapta nu are alt refugiu în momentul de față, decât Iohannis care i-a păcălit el că ar fi de dreapta”, a spus Traian Băsescu la un post de televiziune.Potrivit acestuia, Iohannis nu ar avea emoții pentru un al doilea mandat.Traian Băsescu s-a arătat sceptic că există personalități politice care să poată să-l învingă pe Iohannis în alegeri. El a respins nume precum Gabriela Firea, Olguța Vasilescu sau Liviu Dragnea.„Uitați-vă la Dragnea, e un înfrânt, care duce la înfrângere și PSD-ul, în PSD dacă ar mai apărea alt lider ar avea grijă Dragnea să-l elimine, în PNL, dați-mi un lider capabil să câștige prezidențialele, numai un nume să-mi spuneți. Dacă dreapta vrea să se îngroape la doi metri sub pământ, să și-l pună lider pe Cioloș, vă garantez că PMP-ul nu va fi parte a acceptării unui astfel de lider. Dacă ar fi să aibă loc o unificare a dreptei, n-aș fi de acord ca această consolidare să se facă de dragul lui Iohannis, din nevoi politice acute”, a mai spus Băsescu.